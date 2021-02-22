Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği her oyunda bulunmayacak

Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni çıkacak oyunlarda performans açısından artık belirli bir standartın üzerinde performans bekliyoruz. Bu performansı ilerleyen süreçte çıkan oyunlar ile alacağımızı söyleyebiliriz. Ancak Xbox, geriye uyumluluk ile çalışan eski oyunların da iyi bir performans verebilmesi için geçtiğimiz hafta yeni bir sistemini duyurmuştu: FPS Boost.

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Xbox direktörlerinden Jason Ronald, geçtiğimiz gün bir podcast'e katıldı ve orada bu sistemin geleceği hakkında konuştu. Söylediğine göre FPS Boost özelliği ne yazık ki her oyunda bulunmayacak. Ronadl, bu özelliği bazı oyunlarda test ettiklerinde animasyonların iki kat daha hızlı çalıştığını keşfettiklerini söyledi. Oyunun orijinaline sadık kalmak istedikleri için de ne yazık ki bu sistem her oyunda çalışmayacak.

FPS Boost adı verilen bu sistem, Xbox'ın geriye dönük uyumu olan oyunlarında FPS'i iki bazen dört katına çıkarabiliyor. Şu anda FPS Boost'un çalıştığı oyunlar aşağıdaki gibi ancak ilerleyen süreçte daha fazla oyuna da gelecek.

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

https://www.vg247.com/2021/02/21/xbox-series-xs-fps-boost-not-all-titles/

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