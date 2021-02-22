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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği her oyunda bulunmayacak

    Geçtiğimiz hafta duyurulan ve kullanılmaya başlanan FPS Boost özelliği Xbox direktörlerinden Jason Ronald'ın dediğine göre ne yazık ki her oyunda çalışmayacak.
    22 Şubat 2021, 13:00 (1 sa.)
    254
    28
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği her oyunda bulunmayacak

    Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte yeni çıkacak oyunlarda performans açısından artık belirli bir standartın üzerinde performans bekliyoruz. Bu performansı ilerleyen süreçte çıkan oyunlar ile alacağımızı söyleyebiliriz. Ancak Xbox, geriye uyumluluk ile çalışan eski oyunların da iyi bir performans verebilmesi için geçtiğimiz hafta yeni bir sistemini duyurmuştu: FPS Boost.

    Ayrıca Bkz. "Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak"

    Xbox direktörlerinden Jason Ronald, geçtiğimiz gün bir podcast'e katıldı ve orada bu sistemin geleceği hakkında konuştu. Söylediğine göre FPS Boost özelliği ne yazık ki her oyunda bulunmayacak. Ronadl, bu özelliği bazı oyunlarda test ettiklerinde animasyonların iki kat daha hızlı çalıştığını keşfettiklerini söyledi. Oyunun orijinaline sadık kalmak istedikleri için de ne yazık ki bu sistem her oyunda çalışmayacak.

    FPS Boost adı verilen bu sistem, Xbox'ın geriye dönük uyumu olan oyunlarında FPS'i iki bazen dört katına çıkarabiliyor. Şu anda FPS Boost'un çalıştığı oyunlar aşağıdaki gibi ancak ilerleyen süreçte daha fazla oyuna da gelecek.

    • Far Cry 4
    • New Super Lucky’s Tale
    • Sniper Elite 4
    • UFC 4
    • Watch Dogs 2


    https://www.vg247.com/2021/02/21/xbox-series-xs-fps-boost-not-all-titles/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
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    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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