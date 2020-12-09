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    PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi

    PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e yeni bir güncelleme geldi ve oyunun görsel performans konusunda yeni bir seçenek eklendi.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man: Miles Morales için yeni bir güncelleme yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı"

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için gelen versiyon 1.007.001 güncellemesinin boyutu 261,9 MB. Bu güncelleme ile birlikte de oyuna yeni bir mod ekleniyor. Performance RT isimli bu mod ise oyunu artık ışın izleme teknolojisi açıkken 60 FPS alarak oynamanızı sağlıyor. Kısaca diğer modlardan farklı olarak, ışın izleme açıkken 60 FPS alarak oynayabileceksiniz.

    Oyunun diğer iki modundan birisi dinamik 4K çözünürlükte 60FPS verirken diğeri de ışın izleme ile birlikte 4K 30 FPS veriyor. 

    Marvel's Spider-Man: Miles Morales, şu anda PlayStation 4 ev PlayStation 5 için erişime açık durumda. Bu yeni modun yalnızca PlayStation 5 için geldiğini hatırlatalım. 



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    veteriner69 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin en önemli detayı yok: Çözünürlük neye düşüyor RT açınca ve 60 fps için???
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tartışmasız en iyi grafikli, efektli open world oyunu. Dev gibi gökdelenlere çıkıyoruz ve her yerde RT var
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlardan zeka fiskiriyor ilginc
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4K upscale di mi :D
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    evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu çöp grafiklerle 60 fps rtx veremiyorsa yazık zaten. Hem de Sony özel stüdyosu. Nefret ediyorum iki nesile ortak çıkan oyunlardan. Görsel kalite yerlerde resmen.
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    b0Ni (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ps4'de bitirdikten sonra bu haftasonu birde ps5 performance modunda bitirmiştim. 3 gün önce gelseymiş keşke
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    eren5361 (Eren Tarık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Performans modunda da 120 fps verin tam olsun o zaman
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    veteriner69 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin en önemli detayı yok: Çözünürlük neye düşüyor RT açınca ve 60 fps için???
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony özel oyunlarında sıklıkla bu destek olacak gibi gözüküyor
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