PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man: Miles Morales için yeni bir güncelleme yayınlandı.

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için gelen versiyon 1.007.001 güncellemesinin boyutu 261,9 MB. Bu güncelleme ile birlikte de oyuna yeni bir mod ekleniyor. Performance RT isimli bu mod ise oyunu artık ışın izleme teknolojisi açıkken 60 FPS alarak oynamanızı sağlıyor. Kısaca diğer modlardan farklı olarak, ışın izleme açıkken 60 FPS alarak oynayabileceksiniz.

Oyunun diğer iki modundan birisi dinamik 4K çözünürlükte 60FPS verirken diğeri de ışın izleme ile birlikte 4K 30 FPS veriyor.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, şu anda PlayStation 4 ev PlayStation 5 için erişime açık durumda. Bu yeni modun yalnızca PlayStation 5 için geldiğini hatırlatalım.

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