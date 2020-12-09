Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı paylaşıldı. Oyun yıllar sonra sonunda çıkışını yapıyor.

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Cyberpunk 2077'yi ön sipraiş verenler şu anda tüm platformlarda ön yüklemeye alabilir. Oyun 10 Aralık'ta Türkiye saati ile 00.00'da PlayStation 4 ve Xbox One için, 03.00'da da PC ve Stadia için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunu geriye uyumluluk sayesinde yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz. Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Cyberpunk 2077, güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-macera hikâyesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsun. Karakterinin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir, ayrıca yaptığın seçimlerin hikâyeyi ve etrafındaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsin.

KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OLARAK OYNA

Sibernetik güçlendirmelerle donatılmış şehirli bir paralı asker, yani bir siberpunk ol ve Night City'nin sokaklarında efsaneni yarat.

GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA

Görseller, karmaşa ve derinlik açısından yeni standartlar belirleyen bir megalopolis olan Night City'nin devasa açık dünyasına gir.

SONSUZ HAYAT SUNAN İMPLANTI ÇAL

Hayatının en riskli işini alarak ölümsüzlüğün anahtarı olan implant prototipinin peşinden git.

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