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    Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı

    CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı paylaşıldı. Yaklaşık 7 yılın ardından Cyberpunk 2077 sonunda çıkıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı paylaşıldı. Oyun yıllar sonra sonunda çıkışını yapıyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak"

    Cyberpunk 2077'yi ön sipraiş verenler şu anda tüm platformlarda ön yüklemeye alabilir. Oyun 10 Aralık'ta Türkiye saati ile 00.00'da PlayStation 4 ve Xbox One için, 03.00'da da PC ve Stadia için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunu geriye uyumluluk sayesinde yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz. Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Cyberpunk 2077, güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-macera hikâyesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsun. Karakterinin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir, ayrıca yaptığın seçimlerin hikâyeyi ve etrafındaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsin.

    KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OLARAK OYNA
    Sibernetik güçlendirmelerle donatılmış şehirli bir paralı asker, yani bir siberpunk ol ve Night City'nin sokaklarında efsaneni yarat.

    GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
    Görseller, karmaşa ve derinlik açısından yeni standartlar belirleyen bir megalopolis olan Night City'nin devasa açık dünyasına gir.

    SONSUZ HAYAT SUNAN İMPLANTI ÇAL
    Hayatının en riskli işini alarak ölümsüzlüğün anahtarı olan implant prototipinin peşinden git.



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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ucuzlayınca alırım artık bir oyun bile alamaz hale geldik. Gerçi bu yine ucuz sayılır.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğlenerek bitirin.

    Bu tarz oyunlar çok az.
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    dobisco (dobisko 26) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarın ola hayır ola
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Müzik Güzelmiş....
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    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aldık ön yükleme yaptık büyük ihtimal yarın bi 25 30 gb lık ilk güncelleme daha cakacaklar belliki oynamam cumartesini bulur herkes için hayırlısı olsun cok cok zaman bekledik umarım karsılıgını alırız....
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ucuzlayınca alırım artık bir oyun bile alamaz hale geldik. Gerçi bu yine ucuz sayılır.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    ilk yıllarda indirim olmayacağını cdpr açıkladı
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