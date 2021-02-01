PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunundan bazı detaylar paylaşıldı.

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Polyphony Digital'in başkanı geçtiğimiz saatlerde Octane'e konuştu ve oyun hakkında bazı detaylar açıkladı. Kazunori Yamauchi'nin söylediğine göre Gran Turismo 7, Gran Turismo 1 ve 4 gibi tam ölçekli bir oyun olacak.

Kazunori Yamauchi, "Gran Turismo'yu yenilikçi bir seri olarak görüyoruz. Her nesil değişikliğinde kendimize yeni konularda meydan okuyoruz ve bazı konularda oyunculara farklı deneyimler sunuyoruz. Bu yüzden her oyunumuzun farklı hayranları var. Örneğin Gran Turismo Sport ile birlikte çevrimiçi tarafa da giriş yaptık ancak bazı oyuncular oyuna alışamadı. Zamanla oyunumuz daha çok ilgi gördü ve şu anda 9.5 milyon kullanıcımız var. Gran Turismo 7 ile birlikte de serinin köklerine geri döneceğiz. Gran Turismo ve 1 ve 4 gibi geleneksel tam ölçekli deneyime geri dönüyoruz. Bu yüzden eski hayranlarımız oyunu oynayınca nostalji hissedebilir." dedi.

Gran Turismo 7 bu yıl içerisinde PlayStation 5 için çıkış yapacak. Net çıkış tarihi belli değil.

https://www.gematsu.com/2021/02/gran-turismo-7-to-return-to-the-full-scale-of-traditional-gran-turismo

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