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    PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak

    Popüler yarış oyunu Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin serinin ilk oyunlarındaki gibi olacağı açıklandı. Eski oyuncular nostaljik hissedebilir.
    01 Şubat 2021, 16:00 (2 hf.)
    3,1b
    1
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunundan bazı detaylar paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı"

    Polyphony Digital'in başkanı geçtiğimiz saatlerde Octane'e konuştu ve oyun hakkında bazı detaylar açıkladı. Kazunori Yamauchi'nin söylediğine göre Gran Turismo 7, Gran Turismo 1 ve 4 gibi tam ölçekli bir oyun olacak.

    Kazunori Yamauchi, "Gran Turismo'yu yenilikçi bir seri olarak görüyoruz. Her nesil değişikliğinde kendimize yeni konularda meydan okuyoruz ve bazı konularda oyunculara farklı deneyimler sunuyoruz. Bu yüzden her oyunumuzun farklı hayranları var. Örneğin Gran Turismo Sport ile birlikte çevrimiçi tarafa da giriş yaptık ancak bazı oyuncular oyuna alışamadı. Zamanla oyunumuz daha çok ilgi gördü ve şu anda 9.5 milyon kullanıcımız var. Gran Turismo 7 ile birlikte de serinin köklerine geri döneceğiz. Gran Turismo ve 1 ve 4 gibi geleneksel tam ölçekli deneyime geri dönüyoruz. Bu yüzden eski hayranlarımız oyunu oynayınca nostalji hissedebilir." dedi.

    Gran Turismo 7 bu yıl içerisinde PlayStation 5 için çıkış yapacak. Net çıkış tarihi belli değil.



    https://www.gematsu.com/2021/02/gran-turismo-7-to-return-to-the-full-scale-of-traditional-gran-turismo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    4 435 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyun bir kaç versiyon sonra grafik olmaktan çıkıp photo realistic resimlere dönüşecek sanki. Arabalar zaten öyle sadece izleyiciler Vs background sıkıntılı
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    sakulta8585 (Unknown Unknown) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Noldu hani bu senenin ilk ceyreginde geliyor diyorlardi bu oyun icin. Yine 2022'ye ertelerler her zaman oldugu gibi.
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    AVB44 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PS5'in çıkış oyunu olmalıydı. Yine de deli gibi konsol aldıcak : )
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir yarış oyunu sever olarak küçüklüğüm gran turismo oyunuyla geçti tüm serisini oynadım ve büyük heyecanla bekliyorum çünkü bu oyun çok efsane olmuş Gran turismo 4 oyununada benzettim trailerını izleyince umarım güzel bir çıkış yapar oyuna çamur atanlar siz ne anlarsınız pistte araba sürmekten bu oyunu hiç anlayamamışsınız verdiği heyecan zevkini tadamamışsınız hiç
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    Illusive Man (Can ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala daha horizon gibi açık dünya gt yapmayalımda oyun satmazsa satmasın diyorlar yani
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    gt den ümit bekleyen varsa hiiç beklemesin tğm serilerini oynadım gt1-2-3 hariç çop diyebilirim 5ve6 tam rezaletti öyleki sırf oyun kolay bitmesin diye yaptığı saçmalıklar ve 5 teki f1 araçlarının simule bölümde oynanamaması yeterdir 12,500,000cr ye aldığım arabayı yarışamadım ne yazıkki
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    brnk (Burak Demirbas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forza horizon tarzı açık dünya bir oyun çıksa ekstra daha çok gider herkese hitap etmiyor düz gran turismo
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görseldeki Mazda ya bitiyorum
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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Malasef mazda değil yeni çikan toyota supra modeli
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    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk iki oyundaki rekabet diğerlerinde yoktu zaten, sadece 5 iyiydi ama onda da prologue olanı berbattı
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    alpalp84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    prologue zaten demo gibi bir şeydi.
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    oly1786 (caner nebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    9,5 milyon da iyiymiş
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    SeferÇ (Sefer Çınar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forza Gran Turismo'yu geride bırakalı oldu bayağı. Ben microsofttun yerind? olsam forzayı PlayStation'a çıkarırım. Gran Turismo'dan çok satar kesin :d
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) SeferÇ
    gt sport 3.22 milyon
    forza 7 1.22 milyon

    adet son satışlar
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    gran turismo, gran turismo 7 ve
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