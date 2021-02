Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı

Tam Boyutta Gör

Video oyun sektörünün büyümesi ile birlikte birçok büyük şirket oyun sektörüne girmeye başladı. Bu süreçte oyun sektörüne giren şirketlerden biri de dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon. Birkaç yıldır oyun sektöründe de bulunan Amazon'un oyun bölümü ile ilgili bir rapor yayınlandı.

Bloomberg'te yayınlanan bir rapora göre Amazon'a yakın olan iki farklı kaynak, şirketin video oyun bölümü için yaklaşık 500 milyon dolar para harcandığını söyledi. Bu sayıya Twitch ve Amazon Luna dahil değil. Yalnızca oyunların geliştirilme ve reklam kısmı için harcanan miktar 500 milyon dolar.

Amazon her ne kadar fazlasıyla yüksek bir bütçe ayırmış olsa da şirket ne yazık ki şu an bu harcamaların karşılığını alamıyor. Geliştirilme sürecinde iptal edilen Breakaway ve yayınlandıktan sonra pazardan geri çekilen Crucible oyunları şirkete şu anda bir para kazandırmıyor. Yani Amazon şu an için yalnzıca harcadığıyla kalıyor.

Amazon'un önümüzdeki süreçte yayınlanacak olan ve şu anda geliştirilme aşamasında olan iki oyunu bulunuyor. Bunlardan ilki New World, diğeri The Lord of The Rings oyunu. Oyunların her ikisi de MMO. Normalde New World'ün geçtiğimiz yıl yayınlanması gerekiyordu ancak ne yazık ki oyun ertelendi.

Ayrıca 30 adet eski çalışan ve mevcut çalışanın söylediğine göre, şirketin kullandığı oyun motorunun üzerinde çalışmak büyük acı veriyormuş ve çalışanlar için bir teşvik eksikliği varmış. Son olarak raporda oyun bölümünün başındaki isim olan Mike Frazzini'nin oyun geliştirme konusunda çok deneyimsiz olduğu söylenmiş.

