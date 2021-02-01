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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, şirketin video oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak hala popüler olan bir oyun yayınlanmadı.
    01 Şubat 2021, 11:30 (2 hf.)
    2,4b
    1
    21
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı
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    Video oyun sektörünün büyümesi ile birlikte birçok büyük şirket oyun sektörüne girmeye başladı. Bu süreçte oyun sektörüne giren şirketlerden biri de dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon. Birkaç yıldır oyun sektöründe de bulunan Amazon'un oyun bölümü ile ilgili bir rapor yayınlandı.

    Bloomberg'te yayınlanan bir rapora göre Amazon'a yakın olan iki farklı kaynak, şirketin video oyun bölümü için yaklaşık 500 milyon dolar para harcandığını söyledi. Bu sayıya Twitch ve Amazon Luna dahil değil. Yalnızca oyunların geliştirilme ve reklam kısmı için harcanan miktar 500 milyon dolar.

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    Amazon her ne kadar fazlasıyla yüksek bir bütçe ayırmış olsa da şirket ne yazık ki şu an bu harcamaların karşılığını alamıyor. Geliştirilme sürecinde iptal edilen Breakaway ve yayınlandıktan sonra pazardan geri çekilen Crucible oyunları şirkete şu anda bir para kazandırmıyor. Yani Amazon şu an için yalnzıca harcadığıyla kalıyor.

    Amazon'un önümüzdeki süreçte yayınlanacak olan ve şu anda geliştirilme aşamasında olan iki oyunu bulunuyor. Bunlardan ilki New World, diğeri The Lord of The Rings oyunu. Oyunların her ikisi de MMO. Normalde New World'ün geçtiğimiz yıl yayınlanması gerekiyordu ancak ne yazık ki oyun ertelendi.

    Ayrıca 30 adet eski çalışan ve mevcut çalışanın söylediğine göre, şirketin kullandığı oyun motorunun üzerinde çalışmak büyük acı veriyormuş ve çalışanlar için bir teşvik eksikliği varmış. Son olarak raporda oyun bölümünün başındaki isim olan Mike Frazzini'nin oyun geliştirme konusunda çok deneyimsiz olduğu söylenmiş.



    https://www.vg247.com/2021/01/30/amazon-500-million-a-year-on-games/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu iş parayla, donanımla, streaming ile olmuyor, bir çok şey aynı anda bir arada olmalı.
    Nintendo orta seviye telefon gücünde cihazla ortalığın tozunu atıyor,
    Japonya'daki yerleşik oyun kültürü Nintendo ve Playstation'un en önemli sermayeleri ve bu onları iyi bir oyun/konsol üreticisi yapıyor. Nintendo kuruluş: 1889
    Bu iş parayla, donanımla, streaming ile olmuyor, bir çok şey aynı anda bir arada olmalı. Nintendo orta seviye telefon gücünde cihazla ortalığın tozunu atıyo...
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ney diğer sektörlere benzemiyor beyler ? Adamlar Amazon kimi kime anlatıyorsunuz . Online ticareti farkli boyuta getiren firmaya , oyun diğer sektöre benzemez diyorsunuz . Şaka gibisiniz .

    Adamların ısınma turu bu .
    Ney diğer sektörlere benzemiyor beyler ? Adamlar Amazon kimi kime anlatıyorsunuz . Online ticareti farkli boyuta getiren firmaya , oyun diğer sektöre benzemez d...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    opencode 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sektörün içinde olup da benim gibi oyun oynamayan, oyun oynamayı sevmeyen bir şef'e sahiplerse işleri çok zor. Şef'in profiline baktım, 17 yıldır aynı firma içinde çalışıyor, siyaset bilimi üstüne lisans yapmış ve üstüne ticaret alanında yüksek lisans ile devam etmiş. Kitap bölümünden video oyun bölümüne oradan da oyun üretiminin başına geçmiş.

    Burada şef olarak yazılım mühendisliği alanında kariyer yapan, farklı oyun firmalarında çalışmış, oyun geliştirme çalışmalarına 2000'lerin başında başlamış, Commodore / Amiga zamanlarını dahi takip etmiş, belki flash oyun zamanlarında bir şeyler üretmeye çalışmış birisi geçse çok daha başarılı olabilirler.

    Commodore / Amiga sevdalısı olup çoğu seriye sahip olan ve hala saklayan biri olarak oyun sevdası Commodore / Amiga döneminin bitişi ile benim içinde bitmiş oldu. Yaptığım her işe saygı duyduğum ve en iyisini yapmaya çalıştığım halde beni de bir oyun firmasının başına geçirseler eminim ki 1 sene geçmeden o oyun firmasını batırırım.

    İnsanlar, sadece para için yapmadıkları, gerçekten öteden beri sevdikleri ve mutlu oldukları bir işi yaparak başarılı olabilirler.
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    Z Zampara1234 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon o kadar çok kazanıyor ki, kaybettiği 500 milyon dolar koymaz. Istese Türkiye'de ki 80 milyon vatandaşa bedava iphone 12 pro expert bile dağıtabilir.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herşey para değil. Amazon bu konuda çok yeni ve hiç tanınmıyor, daha epic bile yeni yeni adam yerine konuyor, kullanıcıların beynine kazınması lazım.
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    Psikososyal 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyun yapımının para saçmakla olmadığını, yaratıcılık ve yetenek gerektirdiğini zor yoldan öğrenmişler
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    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon için önemli bir para değil. Gelecekte kazanca geçer bu yatırımlar
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yatırımları dizi/film içeriklerine kaydırsalar daha iyi olurdu.
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    TearsForFears 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crucible oyunu aslında güzeldi. Reklamı yapılsa ve oyun geliştirilse oynardım. New world tutacak gibi duruyor. Oyuncuların isteklerine göre oyun geliştirmeleri gerekiyor.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'un oyun işinde olduğunu bile tesadüfen öğrendim geçtiğimiz dönemlerde. Daha fazla reklam yapmayı deneyebilirler.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her işide başaracak değil demi ?
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yönetimde hatalı atamalar ve o yöneticilerin uyguladıkları plan baştan yanlışmış. madem ilk kez böyle bir sektöre giriyorsun ve paran da var, getirsene tecrübeli, kalitesini kanıtlamış yöneticileri.
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