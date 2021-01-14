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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Bu yıl Sony sunumunda duyurulan üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'ın savaş mekaniklerinin ve silahlarının tanıtıldığı bir oynanış videosu paylaşıldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir oynanış videosu ve oyun içi görüntüler paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı"

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    PlaySation Blog üzerinden oyunun savaş sistemi ve silahları üzerine uzun ve dtaylı bir yazı paylaşıldı. Ayrıca aşağıda bulabileceğiniz videoda da oyunun ekipmanları tanıtılmış. Buraya tıklayarak PlayStation Blog üzerindeki detaylı yazıyı okuyabilirsiniz.

    Returnal, 19 Mart 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak.

    • Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.
    • Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.
    • Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.
    • Returnal’ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.



    https://www.gematsu.com/2021/01/returnal-combat-trailer-details-and-screenshots Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    9 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    19 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    UmutYil (Umut ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Combatı Control oyununun combatına biraz benziyor gibi.
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    1ses1 (hasan türk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski bir oyunu 4k ya çevrilmiş gibi. Ne kaplamalar iyi ada hayret uyanrıcı nede çatışma dinamikleri. Beni cezbetmedi doğrusu.

    Oo süper, kesin almalıyım diyemedim.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun komple sessiz olacak demekki :d
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    The Real Nick 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper gözüküyor
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