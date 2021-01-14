PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir oynanış videosu ve oyun içi görüntüler paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı"

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PlaySation Blog üzerinden oyunun savaş sistemi ve silahları üzerine uzun ve dtaylı bir yazı paylaşıldı. Ayrıca aşağıda bulabileceğiniz videoda da oyunun ekipmanları tanıtılmış. Buraya tıklayarak PlayStation Blog üzerindeki detaylı yazıyı okuyabilirsiniz.

Returnal, 19 Mart 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak.

Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.

Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

Returnal’ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.

https://www.gematsu.com/2021/01/returnal-combat-trailer-details-and-screenshots

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