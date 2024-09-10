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    Anlık Bildirim

    Sony PlayStation 5 Pro için güncellenecek ilk oyunlar açıklandı: İşte liste

    Sony, yeni oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 Pro özellikleri ve fiyatının açıklanmasından sonra PS5 Pro için güncellenecek ilk oyunların listesi paylaşıldı. 
    sony ps5 pro için güncellenecek oyunlar Tam Boyutta Gör
    Sony, beklenen oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 Pro, daha büyük GPU, gelişmiş ışın izleme, AI destekli çözünürlük yükseltme, PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) gibi iyileştirmelerle geldi. Sony, PS5 Pro’nun gücünden yararlanabilecek oyunları da listeledi.

    Sony PS5 Pro’nun dikkat çekici özelliklerinden biri de; Game Boost. Sony, Game Boost’un desteklenen PS4 ve PS5 oyunlarının performansını dengeleyeceğini veya iyileştireceğini söylüyor. Şirket, ayrıca PlayStation 5 Pro’nun gelişmiş görüntü kalitesinin belirli PS4 oyunlarının çözünürlüğünü artırabileceğini paylaştı.

    PS5 Pro için güncellenecek oyunlar

    Mevcut bazı oyunlar PlayStation 5 Pro konsolun grafik ve performans özelliklerinden faydalanmak için ücretsiz yamalar alacak. Bu oyunlar “PS5 Pro için Yükseltildi” etiketi taşıyacak. İşte PS 5 Pro için güncellenecek oyunların listesi:

    • Alan Wake 2
    • Assassin’s Creed Shadows
    • Demon’s Souls
    • Dragon’s Dogma II
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Gran Turismo 7
    • Hogwarts Legacy
    • Horizon Forbidden West
    • Marvel’s Spider-Man 2
    • Ratchet & Clank: Rift Apart
    • The Crew Motorfest
    • The First Descendant
    • The Last of Us Part II Remastered

    PS 5 Pro için optimize edilmemiş oyunlar nasıl görünecek henüz belli değil. PlayStation Pro 5 çıktığında 40-50 oyunun güncelleme yaması alacağı söyleniyor.

    PlayStation 5 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Sony PlayStation 5 Pro dijital sürüm, 7 Kasım’da 700 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

    Kaynakça https://blog.playstation.com/2024/09/10/welcome-playstation-5-pro-the-most-visually-impressive-way-to-play-games-on-playstation/ https://www.theverge.com/2024/9/10/24240027/sony-ps5-pro-enhanced-games-list-game-boost
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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