Sony PlayStation 5 Pro için güncellenecek ilk oyunlar açıklandı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Sony, beklenen oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 Pro, daha büyük GPU, gelişmiş ışın izleme, AI destekli çözünürlük yükseltme, PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) gibi iyileştirmelerle geldi. Sony, PS5 Pro’nun gücünden yararlanabilecek oyunları da listeledi.

PlayStation 5 Pro tanıtıldı! İşte PS5 Pro fiyatı ve özellikleri 2 sa. önce eklendi

Sony PS5 Pro’nun dikkat çekici özelliklerinden biri de; Game Boost. Sony, Game Boost’un desteklenen PS4 ve PS5 oyunlarının performansını dengeleyeceğini veya iyileştireceğini söylüyor. Şirket, ayrıca PlayStation 5 Pro’nun gelişmiş görüntü kalitesinin belirli PS4 oyunlarının çözünürlüğünü artırabileceğini paylaştı.

PS5 Pro için güncellenecek oyunlar

Mevcut bazı oyunlar PlayStation 5 Pro konsolun grafik ve performans özelliklerinden faydalanmak için ücretsiz yamalar alacak. Bu oyunlar “PS5 Pro için Yükseltildi” etiketi taşıyacak. İşte PS 5 Pro için güncellenecek oyunların listesi:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma II

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

PS 5 Pro için optimize edilmemiş oyunlar nasıl görünecek henüz belli değil. PlayStation Pro 5 çıktığında 40-50 oyunun güncelleme yaması alacağı söyleniyor.

PlayStation 5 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Sony PlayStation 5 Pro dijital sürüm, 7 Kasım’da 700 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

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PS5 Pro için güncellenecek ilk oyunlar açıklandı: İşte liste