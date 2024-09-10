Sony PlayStation 5 Pro için güncellenecek ilk oyunlar açıklandı: İşte liste

Sony PS5 Pro’nun dikkat çekici özelliklerinden biri de; Game Boost. Sony, Game Boost’un desteklenen PS4 ve PS5 oyunlarının performansını dengeleyeceğini veya iyileştireceğini söylüyor. Şirket, ayrıca PlayStation 5 Pro’nun gelişmiş görüntü kalitesinin belirli PS4 oyunlarının çözünürlüğünü artırabileceğini paylaştı.
PS5 Pro için güncellenecek oyunlar
Mevcut bazı oyunlar PlayStation 5 Pro konsolun grafik ve performans özelliklerinden faydalanmak için ücretsiz yamalar alacak. Bu oyunlar “PS5 Pro için Yükseltildi” etiketi taşıyacak. İşte PS 5 Pro için güncellenecek oyunların listesi:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
PS 5 Pro için optimize edilmemiş oyunlar nasıl görünecek henüz belli değil. PlayStation Pro 5 çıktığında 40-50 oyunun güncelleme yaması alacağı söyleniyor.
PlayStation 5 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
Sony PlayStation 5 Pro dijital sürüm, 7 Kasım’da 700 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapacak.Kaynakça https://blog.playstation.com/2024/09/10/welcome-playstation-5-pro-the-most-visually-impressive-way-to-play-games-on-playstation/ https://www.theverge.com/2024/9/10/24240027/sony-ps5-pro-enhanced-games-list-game-boost Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.