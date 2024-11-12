Sony: PS5 Pro satışları PS4 Pro satışlarını geçti

PS5 Pro satışları memnun etti
Sony'nin son mali raporunda, PlayStation 5 Pro'nun lansmandan sonraki performansı hakkında bilgiler paylaşıldı. PlayStation 5 serisinin "ara nesil yenilemesi" olarak değerlendirilen PS5 Pro, geçen hafta piyasaya sürülmesine rağmen, PS4 Pro'ya göre daha iyi bir başlangıç yapmış görünüyor. Totoki, eleştirilere rağmen cihazın satış performansının beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Ürünün aynı dönemde PS4 Pro'nun ön siparişlerinden biraz daha güçlü bir performans sergilediği izlenimine kapıldım, bu nedenle ürünün satış planını olumsuz etkilediğini düşünmüyorum” dedi.
Totoki’nin açıklamaları, yeni konsolun yüksek fiyatına rağmen ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor. PlayStation 4 Pro’nun kendi dönemindeki satışlarının toplam PlayStation 4 satışlarının yüzde 15-20’sini oluşturduğu göz önüne alındığında, PS5 Pro'nun bu oranları aşabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Sony, yeni konsolunda “çekirdek müşterileri” hedefliyor. Bu, firmadan en iyiyi isteyen hevesli oyuncular anlamına geliyor. Dolayısıyla Sony, fiyat noktasındaki eleştirilerden çok da rahatsız değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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