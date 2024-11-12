Sony: PS5 Pro satışları PS4 Pro satışlarını geçti

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Tam Boyutta Gör Sony, yeni nesil grafik teknolojileri sunma hedefiyle piyasaya sürdüğü PlayStation 5 Pro'nun, lansman dönemindeki satışlarda PlayStation 4 Pro'yu geride bıraktığını doğruladı. Sony, yeni konsolu yüksek bir fiyattan piyasaya sürerken firmanın CFO’su Hiroki Totoki’ye göre, PS5 Pro’nun fiyatına yönelik eleştiriler şirketin beklentilerini olumsuz yönde etkilemedi.

PS5 Pro satışları memnun etti

Sony'nin son mali raporunda, PlayStation 5 Pro'nun lansmandan sonraki performansı hakkında bilgiler paylaşıldı. PlayStation 5 serisinin "ara nesil yenilemesi" olarak değerlendirilen PS5 Pro, geçen hafta piyasaya sürülmesine rağmen, PS4 Pro'ya göre daha iyi bir başlangıç yapmış görünüyor. Totoki, eleştirilere rağmen cihazın satış performansının beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Ürünün aynı dönemde PS4 Pro'nun ön siparişlerinden biraz daha güçlü bir performans sergilediği izlenimine kapıldım, bu nedenle ürünün satış planını olumsuz etkilediğini düşünmüyorum” dedi.

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Totoki’nin açıklamaları, yeni konsolun yüksek fiyatına rağmen ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor. PlayStation 4 Pro’nun kendi dönemindeki satışlarının toplam PlayStation 4 satışlarının yüzde 15-20’sini oluşturduğu göz önüne alındığında, PS5 Pro'nun bu oranları aşabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Sony, yeni konsolunda “çekirdek müşterileri” hedefliyor. Bu, firmadan en iyiyi isteyen hevesli oyuncular anlamına geliyor. Dolayısıyla Sony, fiyat noktasındaki eleştirilerden çok da rahatsız değil.

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