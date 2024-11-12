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    Sony: PS5 Pro satışları PS4 Pro satışlarını geçti

    Sony, en yeni konsolu PlayStation 5 Pro satışlarının şimdiden PS4 Pro satışlarını geçtiğini doğruladı. Firmanın üst düzey yetkilisi ön sipariş döneminde daha fazla PS5 Pro satıldığını açıkladı.
    Sony: PS5 Pro satışları PS4 Pro satışlarını geçti Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni nesil grafik teknolojileri sunma hedefiyle piyasaya sürdüğü PlayStation 5 Pro'nun, lansman dönemindeki satışlarda PlayStation 4 Pro'yu geride bıraktığını doğruladı. Sony, yeni konsolu yüksek bir fiyattan piyasaya sürerken firmanın CFO’su Hiroki Totoki’ye göre, PS5 Pro’nun fiyatına yönelik eleştiriler şirketin beklentilerini olumsuz yönde etkilemedi.

    PS5 Pro satışları memnun etti

    Sony'nin son mali raporunda, PlayStation 5 Pro'nun lansmandan sonraki performansı hakkında bilgiler paylaşıldı. PlayStation 5 serisinin "ara nesil yenilemesi" olarak değerlendirilen PS5 Pro, geçen hafta piyasaya sürülmesine rağmen, PS4 Pro'ya göre daha iyi bir başlangıç yapmış görünüyor. Totoki, eleştirilere rağmen cihazın satış performansının beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Ürünün aynı dönemde PS4 Pro'nun ön siparişlerinden biraz daha güçlü bir performans sergilediği izlenimine kapıldım, bu nedenle ürünün satış planını olumsuz etkilediğini düşünmüyorum” dedi.

    Totoki’nin açıklamaları, yeni konsolun yüksek fiyatına rağmen ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor. PlayStation 4 Pro’nun kendi dönemindeki satışlarının toplam PlayStation 4 satışlarının yüzde 15-20’sini oluşturduğu göz önüne alındığında, PS5 Pro'nun bu oranları aşabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Sony, yeni konsolunda “çekirdek müşterileri” hedefliyor. Bu, firmadan en iyiyi isteyen hevesli oyuncular anlamına geliyor. Dolayısıyla Sony, fiyat noktasındaki eleştirilerden çok da rahatsız değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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