Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL

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Bildiğiniz gibi nesil geçişinde yalnızca konsolun kendisi değil kontrolcüleri de değişir. Genelde daha gözle görülür değişiklikler yapılsa da bu nesil geçişinde Microsoft, sadece geliştirmeyi ve değiştirmemeyi tercih etti.

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Aralık ayında yeni nesil Xbox'ın yani Xbox Series'in çıkması ile birlikte yeni konsolun kontrolcüsü de ayrı olarak satışa çıktı. Normalde 999 TL olarak satışa çıkan kontrolcüde, değişen döviz kuru ve vergiler sonrasında fiyat indirimine gidildi ve fiyatı 699 TL'ye düşürüldü.

Xbox Türkiye'nin yaptığı paylaşıma göre kontrolcü şu anda buradaki sayfada satılıyor. Xbox Series için çıkan kontrolcü aynı zamanda Xbox One, Windows 10 ve Android ile de uyumlu. Şu anda kontrolcünün yalnızca siyah, beyaz ve mavi renkleri bulunuyor. Ancak ilerleyen süreçte kırmızısı da gelecek.

Xbox Türkiye'nin paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

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