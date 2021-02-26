Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL

    Microsoft'un yeni nesil konsolu ile birlikte çıkış yapmış olan yeni kontrolcüsünün fiyatı 999 TL'den 699 TL'ye düşürüldü. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Şubat 2021, 09:00 (20 sa.)
    3,2b
    1
    13
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi nesil geçişinde yalnızca konsolun kendisi değil kontrolcüleri de değişir. Genelde daha gözle görülür değişiklikler yapılsa da bu nesil geçişinde Microsoft, sadece geliştirmeyi ve değiştirmemeyi tercih etti. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    Aralık ayında yeni nesil Xbox'ın yani Xbox Series'in çıkması ile birlikte yeni konsolun kontrolcüsü de ayrı olarak satışa çıktı. Normalde 999 TL olarak satışa çıkan kontrolcüde, değişen döviz kuru ve vergiler sonrasında fiyat indirimine gidildi ve fiyatı 699 TL'ye düşürüldü. 

    Xbox Türkiye'nin yaptığı paylaşıma göre kontrolcü şu anda buradaki sayfada satılıyor. Xbox Series için çıkan kontrolcü aynı zamanda Xbox One, Windows 10 ve Android ile de uyumlu. Şu anda kontrolcünün yalnızca siyah, beyaz ve mavi renkleri bulunuyor. Ancak ilerleyen süreçte kırmızısı da gelecek.

    Xbox Türkiye'nin paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    W WereChaos 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    En iyi kol ödülünü aldı tasarım bakımından ama sen bilirsin
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    399 TL'den fazlasını hak etmiyor
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 16 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    çünkü bu kol oyun konsolu için üretiliyor,steam ise pc için özel yapıyor.karşılaştırmanız akılsızca.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tayff (tayfun özkan) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ele oturuşu rahatlığı kullanımı açık ara en iyi gamepad. Sol analog direk olayı bitiriyor. Sony zamanda geri gidebilse sol analog kesinlikle yukarda olurdu :)

    Edit : Malesef 699 TL etmez. Maksimum 400 olmalı fiyatı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mr.nako (okan özdemir) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon 669'a indirmiş.

    https://www.amazon.com.tr/Microsoft-Wireless-Controller-Nesil-Siyah/dp/B07SDFLVKD/ref=sr_1_2?__mk_tr_TR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=xbox&amp;qid=1614327055&amp;sr=8-2
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Berringer (Ahmet ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft series x'te tasarımsal ve teknoloji olarak daha farklı gamepad bence ortaya koymalıydı ama bu series x'in gamepad'ini kötü yapmıyor ergonomi olarak dualsense ile kıyasladığım zaman ele daha iyi oturan bir gamepad ama dualsense çok yenilikçi bir gamepad orası kesin
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar yine 7.40'a doğru yükseliyor. Fiyatı yakında yine 999 tl olur.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hani şu kafaya takılan temassız kontroller ne oldu !?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    399 TL'den fazlasını hak etmiyor
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    tasarım rezalet
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W WereChaos 19 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    En iyi kol ödülünü aldı tasarım bakımından ama sen bilirsin
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Günümüz için fiyat iyi. Acaba bunlara da mı ekstra vergi geldi yoksa 60 dolar+kdv mi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine yüksek
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 13 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL Sonraki Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız