PS5 Slim ülkemizde satışta! İşte cepleri yakan Türkiye fiyatı

PS5 Slim özellikleri ve fiyatı
PS5 Slim Oyun Konsolu Bundle Set diskli versiyon ve FC24 oyunu ile birlikte 29999TL olarak satılıyor. PS5 Slim Digital Sürüm Bundle Set ise disksiz dijital sürüm ve PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü ile 30999TL seviyesinde. İnternette ithalatçı garantili sürümler ise 21000TL seviyesine kadar iniyor.
PS5 Slim, yeni bir teknolojiyle gelmiyor. Ancak dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor. Yeni model, orijinalinden biraz daha ufak ve daha ince hatlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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