PS5 SSD'sinin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart'tan oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'tan 16 dakikalık yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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Yayınlanan oynanış videosu dün gece düzenlenen State of Play sunumundan. Oynanış videosu, oyuna dair birçok detayı bizlere gösteriyor. Ancak videoda kesinlikle en dikkat çeken ayrıntı oyunun görselliği ve yükleme hızı diyebiliriz. SSD'nin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart, ilk tanıtıldığında da yükleme hızının neredeyse olmamasıyla dikkat çekmişti. Özellikle karakter boyutlar arasında geçiş yaparken direkt geçiyor olması hayran bırakıcı.

Ratchet & Clank: Rift Apart, 11 Haziran 2021'de PlayStation 5 için özel oalrak Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak. Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni oynanış videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/04/29/ratchet-and-clank-rift-apart-15-minutes-gameplay/

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