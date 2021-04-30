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    PS5 SSD'sinin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart'tan oynanış videosu paylaşıldı

    PlayStaiton 5'in bu yıl çıkacak olan özel oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart'ın dün akşamki sunumunda 16 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı.
    30 Nisan 2021, 16:00 (2 sa.)
    680
    17
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 SSD'sinin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart'tan oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'tan 16 dakikalık yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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    Yayınlanan oynanış videosu dün gece düzenlenen State of Play sunumundan. Oynanış videosu, oyuna dair birçok detayı bizlere gösteriyor. Ancak videoda kesinlikle en dikkat çeken ayrıntı oyunun görselliği ve yükleme hızı diyebiliriz. SSD'nin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart, ilk tanıtıldığında da yükleme hızının neredeyse olmamasıyla dikkat çekmişti. Özellikle karakter boyutlar arasında geçiş yaparken direkt geçiyor olması hayran bırakıcı.

    Ratchet & Clank: Rift Apart, 11 Haziran 2021'de PlayStation 5 için özel oalrak Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak. Oyunun şu anda PlayStation Store'da standart sürümü ve deluxe sürümü bulunuyor. Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL. Oyun için yayınlanan yeni oynanış videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2021/04/29/ratchet-and-clank-rift-apart-15-minutes-gameplay/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 16 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Soner_o7 (Soner Engin) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rey Mysterio
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Standart Sürüm 619,00 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 699,00 TL


    O paraya 3 yıllık Gamepass Ultimate alırsın
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allahım hepimize pandemi döneminde şu oyuna 619 lira isteyen Sony kafası ver… En azından sıkıntılarımızı unuturuz….
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    [ [F][u][r][k][a][n] 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    619
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ps5 alacak param bile olsa şu anki oyun içerikleri
    10 bin TL lik konsol + oyun bedava bile olsa
    bir oyun oynamak için gerçek real değer anlamıyla
    10 bin 1 TL vermiş olacağınız anlamına gelir.

    özetle 10 tane değil 100 tane oyun bile olsa
    en az bu seviyede ve 10 yıl içinde 1000 tane oyun oynayacağınızın
    bir garantisi yok ise 10 Bin TL vermek akıllı işi değil !
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    619
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