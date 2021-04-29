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    Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak

    Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyreğin mali sonuçlarını açıklayan Sony, PlayStation'ın geleceğine dair bazı açıklamalarda da bulundu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Nisan 2021, 23:30 (20 dk.)
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    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak
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    Sony'nin sahibi olduğu oyun konsolu PlayStation, bildiğiniz gibi her zaman özel oyunları ile popüler olmuştur. Naughty Dog, Santa Monica gibi sahip olduğu birinci parti stüdyolar dışında, üçüncü parti stüdyolar ile yaptıkları anlaşmalar sayesinde birçok özel oyun PlayStation için yayınlanıyor. Bu durum ilerde artacak gibi duruyor.

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    Ayrıca Bkz. "The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır"

    Geçtiğimiz günlerde Sony, üçüncü mali çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan mali sonuçların ardından Sony CFO'su Hiroki Totoki, PlayStation'ın geleceği hakkında konuştu. Söylediklerine göre Sony, PlayStation'ın birinci parti oyun stüdyolarının maliyetleri yaklaşık 180 milyon dolar arttırılacak. 

    Ayrıca Sony CFO'su Hiroki Totoki, Jade Raymond'ın geçtiğimiz aylarda kurmuş olduğu oyun stüdyosu gibi farklı üçüncü parti stüdyolarla anlaşacaklarını ve PlayStation'a özel oyun sayılarını arttıracaklarını söyledi. 

    PlayStation'ın özellikle oyun konusunda rakiplerinden önde olduğu ve oyun tarafından ciddi paralar kazandığı biliniyor. Bu yüzden Sony, bu tarafa daha fazla ağırlık verecek gibi duruyor. Geçtiğimiz günlerde de Jim Ryan, bu nesilde özel oyun sayılarının çok daha fazla olacağını söylemişti.



    https://www.gamesradar.com/sony-will-start-aggressively-investing-in-first-party-playstation-studios/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir Uncharted iyi gider amz zor
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