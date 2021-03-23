PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere

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2020 Mart ayından bu yana tüm dünya Covid-19 salgını ile karşı karşıya. Bu 1 yıllık süreçte birçok kez karantinaya girdik ve birkaç kez de hayat az da olsa normale döner gibi oldu. Elbette bu dediklerimiz tüm dünya için geçerli. Bu süreçte de ister istemez neredeyse tüm şirketler, fabrikalar, iş yerleri ve daha fazlası olumsuz anlamda etkilendi. Özellikle teknoloji dünyasında çip konusunda büyük sorunlar yaşıyor ve bu sorunlar geçiyor gibi durmuyor.

Ayrıca Bkz. "Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor"

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Oyun tarafında PlayStation 5'in yaşadığı stok sıkıntısı, donanım tarafında ekran kartlarının yaşadığı stok sıkıntısı, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin yaşadığı sıkıntılar ve otomobil sektöründeki çip sıkıntıları sebebiyle neredeyse tüm sektörler bu konudan muzdarip durumda. Ekran kartları ve yeni nesil konsollar bulunamazken, Apple ve Samsung gibi şirketler de telefon lansmanlarını erteledi. Otomobil sektöründe ise üreticiler, üretimi yavaşlatmış durumda ve birçok bitmemiş araç park alanlarında bekliyor.

Covid-19 sebebiyle ne yazık ki çip üretiminde ciddi bir sorun yaşanıyor ve bu yüzden de stok sıkıntıları devam ediyor. Ancak birkaç aydır fabrikalar tekrar çalışmaya başladı. Bunun da çip sıkıntısını yavaş yavaş çözmesi bekleniyordu ancak The Guardian'ın raporuna göre işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor.

The Guardian'ın raporuna göre, karantina sürecinde bilgisayar, konsol ve TV gibi ürünlerde talebin ciddi oranda artması ve yaşanan pazar değişikliği sebebiyle işler daha da kötüye gidiyor. Teknoloji analisti Neil Campling, takip edilemeyen yeni bir talep seviyesi olduğunu ve herkesin daha kötüye gittiğini söyledi. Çiplerin her şey olduğunu söyleyen Neil Campling, bir kriz yaşandığını da ekledi.

Geçtiğimiz aylarda yeni ABD Başkanı Joe Biden, bu olayların arkasındaki durumu inceleyeceğini, neyin sebep olduğunu bulacağını ve bu duruma el atacağını söylemişti.

https://kotaku.com/global-chip-shortage-affecting-everything-from-ps5s-to-1846531098

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