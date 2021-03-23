Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere

    Salgının etkisi sebebiyle yaşanan çip sıkıntısı gittikçe büyüyor. Karantina sürecinin yavaş yavaş bitmesine rağmen işler daha da kötüye gidiyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Mart 2021, 13:30 (42 sn.)
    6
    1
    Ekran Kartı
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere
    Tam Boyutta Gör

    2020 Mart ayından bu yana tüm dünya Covid-19 salgını ile karşı karşıya. Bu 1 yıllık süreçte birçok kez karantinaya girdik ve birkaç kez de hayat az da olsa normale döner gibi oldu. Elbette bu dediklerimiz tüm dünya için geçerli. Bu süreçte de ister istemez neredeyse tüm şirketler, fabrikalar, iş yerleri ve daha fazlası olumsuz anlamda etkilendi. Özellikle teknoloji dünyasında çip konusunda büyük sorunlar yaşıyor ve bu sorunlar geçiyor gibi durmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak

    Oyun tarafında PlayStation 5'in yaşadığı stok sıkıntısı, donanım tarafında ekran kartlarının yaşadığı stok sıkıntısı, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin yaşadığı sıkıntılar ve otomobil sektöründeki çip sıkıntıları sebebiyle neredeyse tüm sektörler bu konudan muzdarip durumda. Ekran kartları ve yeni nesil konsollar bulunamazken, Apple ve Samsung gibi şirketler de telefon lansmanlarını erteledi. Otomobil sektöründe ise üreticiler, üretimi yavaşlatmış durumda ve birçok bitmemiş araç park alanlarında bekliyor.

    Covid-19 sebebiyle ne yazık ki çip üretiminde ciddi bir sorun yaşanıyor ve bu yüzden de stok sıkıntıları devam ediyor. Ancak birkaç aydır fabrikalar tekrar çalışmaya başladı. Bunun da çip sıkıntısını yavaş yavaş çözmesi bekleniyordu ancak The Guardian'ın raporuna göre işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor.

    The Guardian'ın raporuna göre, karantina sürecinde bilgisayar, konsol ve TV gibi ürünlerde talebin ciddi oranda artması ve yaşanan pazar değişikliği sebebiyle işler daha da kötüye gidiyor. Teknoloji analisti Neil Campling, takip edilemeyen yeni bir talep seviyesi olduğunu ve herkesin daha kötüye gittiğini söyledi. Çiplerin her şey olduğunu söyleyen Neil Campling, bir kriz yaşandığını da ekledi. 

    Geçtiğimiz aylarda yeni ABD Başkanı Joe Biden, bu olayların arkasındaki durumu inceleyeceğini, neyin sebep olduğunu bulacağını ve bu duruma el atacağını söylemişti.



    https://kotaku.com/global-chip-shortage-affecting-everything-from-ps5s-to-1846531098
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 sn. GÖRÜNTÜLENEN PS5'ten otomobillere kadar her şeyi etkileyen çip sıkıntısı krize dönüşmek üzere Sonraki Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor 1 sa. Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu 1 sa. Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir 2 sa. Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor 2 sa. The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu 3 sa. Microsoft, Xbox Live'ın ismini değiştiriyor 3 sa. Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor 4 sa. Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek 12 sa. Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler 14 sa. Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak 14 sa. Keanu Reeves'in yazdığı aksiyon dolu BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor 15 sa. PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor 15 sa. Mad Max'ten esinlenen rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Nvidia bitti, AMD alalı-! Ama bir saniye... “Asus TUF Gaming RX 6800XT incelemesi“ 16 sa. Google, Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesini yakında yayınlayabilir 16 sa. Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı 16 sa. RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor 17 sa. Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor 17 sa. Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı 18 sa. Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix filminin fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız