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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor

    Android System WebView sistem bileşeni güncellemeden sonra hata vermeye başladı. Bileşeni kullanan Android uygulamalarında da çökmeler ve donmalar yaşanıyor.
    23 Mart 2021, 11:30 (2 sa.)
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    12
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    12

    Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor

    Google’ın Android ekosistemine sağladığı pek çok iskelet tabir edebileceğimiz yazılım çekirdekleri var ve bunlarda bir sıkıntı yaşandığı zaman tüm ekosistem etkileniyor. Bir süredir Google WebView bileşeni sorun yaşıyor.

    Google WebView nedir?

    Google WebView bileşeni Android uygulamalarında Chrome benzeri bir tarayıcı ara yüzü çalıştırılmasını sağlıyor. Ayrıca web sitesi sahiplerinin uyumlu bir Android uygulaması hazırlayarak yayınlamasına da yardımcı oluyor.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    Google WebView bileşeni kısa süre önce güncellenmişti. O günden itibaren de kullanıcıların ilgili uygulamalar sıkıntı yaşadığı raporları gelmeye başladı. Marka veya model fark etmeksizin WebView bileşenine sahip olan uygulamaların çöktüğü gündeme geliyor.

    Reddit başta olmak üzere pek çok platformda şikayet konusu olan problem için Google da devreye girmiş durumda. Firma kısa süre içerisinde problemi gideren bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Güncelleme gelene kadar bazı markaların çözüm önerileri şu şekilde:

    Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor
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    Samsung Galaxy telefonlar

    Samsung Galaxy akıllı telefonlarında Ayarlar-Uygulamalar menüsüne gittikten sonra listeden Android System WebView seçilmesi ve sağ üstteki üç nokta menüsünden güncellemeleri kaldır seçilmesi gerekli.

    Xiaomi telefonlar

    Xiaomi ve Redmi telefonlar için Ayarlar-Uygulamalar menüsünde sağ üst üç noktalı menüden Tüm Uygulamaları Göster dedikten sonra Android System WebView bileşenine girerek altta Güncellemeleri Kaldır butonuna tıklamak gerekiyor.



    https://www.engadget.com/android-gmail-stop-running-webview-234125352.html
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    WaylandIZMIR 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dandroid işte. Yıllar geçti, halen saçma sapan hatalar.
    Yanıtla +2
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    P Playstation07hg 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hehe ben daha güncellemedim...
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    cat174 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende geceden beri bu telefona noluyo diye yeni telefon modellerine bakmaya başlamıstım.
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    darkaura 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    dun birden bu sorunu gostermeye basladi, biraz once web view in guncellemesini kaldirarak sorunu duzeltmemin hemen uzerine bu haberi gordum.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben farketmedim hic
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    S serhatozel22 (Serhat ÖZEL) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme yayınlandı. Play Store dan yükleyebilirsiniz.
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi telefon aldık sıkıntıdan kurtulamıyor uz
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    T TyraelDiablo 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam tersine bugün gelen güncellemeden evvel hata veriyordu sabah. Güncelleme den sonra düzeldi. Sıkıntı yok şu an.
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    Y YesimCirakli 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim telefonda ( Xiaomi Mi A1 - Google one ) her nedense Google WebView devredışı olarak görünüyor aktif edilemiyor. Fakat bu sabah Chrome update geldi ve tüm programlarım yeniden düzgün çalışmaya başladı.
    Bilginize...
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    juniperi (T K) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=cVbFUPakTXA&amp;feature=youtu.be
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    3634 kez okundu.
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