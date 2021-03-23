Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor

Google’ın Android ekosistemine sağladığı pek çok iskelet tabir edebileceğimiz yazılım çekirdekleri var ve bunlarda bir sıkıntı yaşandığı zaman tüm ekosistem etkileniyor. Bir süredir Google WebView bileşeni sorun yaşıyor.

Google WebView nedir?

Google WebView bileşeni Android uygulamalarında Chrome benzeri bir tarayıcı ara yüzü çalıştırılmasını sağlıyor. Ayrıca web sitesi sahiplerinin uyumlu bir Android uygulaması hazırlayarak yayınlamasına da yardımcı oluyor.

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Google WebView bileşeni kısa süre önce güncellenmişti. O günden itibaren de kullanıcıların ilgili uygulamalar sıkıntı yaşadığı raporları gelmeye başladı. Marka veya model fark etmeksizin WebView bileşenine sahip olan uygulamaların çöktüğü gündeme geliyor.

Reddit başta olmak üzere pek çok platformda şikayet konusu olan problem için Google da devreye girmiş durumda. Firma kısa süre içerisinde problemi gideren bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Güncelleme gelene kadar bazı markaların çözüm önerileri şu şekilde:

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Samsung Galaxy telefonlar

Samsung Galaxy akıllı telefonlarında Ayarlar-Uygulamalar menüsüne gittikten sonra listeden Android System WebView seçilmesi ve sağ üstteki üç nokta menüsünden güncellemeleri kaldır seçilmesi gerekli.

Xiaomi telefonlar

Xiaomi ve Redmi telefonlar için Ayarlar-Uygulamalar menüsünde sağ üst üç noktalı menüden Tüm Uygulamaları Göster dedikten sonra Android System WebView bileşenine girerek altta Güncellemeleri Kaldır butonuna tıklamak gerekiyor.

https://www.engadget.com/android-gmail-stop-running-webview-234125352.html

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