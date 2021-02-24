PSA, elektrik atağına 2021 Citroen e-Berlingo ile devam ediyor

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Rifter'dan sonra elektriklenme sırası Berlingo'ya geldi. Tamamen elektrikli 2021 Citroen e-Berlingo, 5 ve 7 koltuk seçeneğine sahip yaşam alanıyla geniş aileleri hedefliyor. Citroen e-Berlingo, Avrupa’da 2021 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak.

2021 Citroen e-Berlingo, kuzeniyle aynı güç aktarma sistemini kullanıyor. Bu sistem dahilinde 100 kW (136 beygir) ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru mevcut ve aracın maksimum hızı 135 km/s ile sınırlandırılmış. 50 kWh'lık lityum iyon batarya e-Berlingo'ya WLTP'ye göre 280 kilometre sürüş menzili sağlıyor. 100 kW şarj ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. 7 kW Wall Box ile bataryanın tam doluma ulaşması 7.5 saati buluyor.

e-Berlingo, 4.4 ve 4.75 metre olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuna sahip. Uzun versiyonda 7 koltuk seçeneği mevcut. Bagaj hacmi 775 litre ile başlayıp, 5 koltuklu uzun gövde tipinde 1050 litreye kadar çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında uzun versiyonun bagaj hacmi 2126 litreye kadar çıkıyor ve bu alanda 3.05 metre uzunluğa kadar çeşitli eşyalar taşınabiliyor.

Citroen e-Berlingo'nun orta konsolunda bulunan e-Toggle isimli vites seçicisi bulunuyor. Sürücü buradan Park, Geri, Boş, Sürüş ve Fren fonksiyonları dışında Eko, Normal ve Performans sürüş modlarını da seçebiliyor. Tıpkı e-Rifter'da olduğu gibi motorun gücü seçilen moda göre (Eko 60 kW, Normal 80 kW ve Performans 100 kW) değişiklik gösteriyor.

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e-Berlingo’nun 8 inçlik dokunmatik ekranı elektrikli araca özel bir 'Enerji' menüsü içeriyor. Söz konusu menü, aktif sürüş modu, elektromotor ve batarya şarj seviyesi ile gerçek zamanlı elektrikli güç-aktarım sistemi akışı olmak üzere enerji akışı, kWh/100 km cinsinden her bir yolculuk için ortalama tüketim dahil tüketimle ilgili istatistikleri ve verileri ve şarj zaman ayarı veya kabin ön iklimlendirme ayarı gibi bilgileri gösteriyor.

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Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak bir 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran da sunuluyor. Sürücüler, dijital gösterge ekranını, navigasyon sistemini, enerji akışı bilgilerini veya sürüş destek sistemlerini öne çıkartacak şekilde ihtiyacı doğrultusunda kişiselleştirebiliyor.

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e-Berlingo, sürüş rahatlığını ve güvenliğini destekleyen 18 farklı teknolojiyle donatılıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, renkli yükseltilmiş gösterge ekranı, yokuş kalkış desteği, yan koruma desteği ile ön ve arka park sensörleri, Top Rear Vision geri görüş kamerası, akıllı farlar, elektrikli el freni, hız sabitleme ve hız sınırlandırma sistemi ve uygun park yerini otomatik olarak tespit eden ve manevra yaparak aracı park eden Park Assist gibi donanımlar sürücünün hayatını önemli oranda kolaylaştırıyor.

Aktif güvenlik freni, aktif şeritten çıkma uyarı sistemi, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, mesafe uyarısı, kahve molası uyarısı, römork bağlantısı denge kontrolü, eğim iniş yardımcısına sahip Grip Control kapsamı genişletilen trafik işareti tanımlama ve önerme sistemi ile kör nokta izleme sistemi gibi donanımlar ise sürüş güvenliğini destekliyor.

Yeni Citroen e-Berlingo, daha fazla güvenlik ve konfor için üç farklı bağlantı çözümü sunuyor. Citroen Advanced Comfort® programının bir parçasını oluşturan bu çözümler bağlantılı hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Ekran Yansıtma özelliği Apple CarPlay™ ve Android Auto ile uyumlu olup akıllı telefon ekranının araç ekranına yansıtılmasını sağlıyor. Kullanıcı böylece akıllı telefona ait içeriklere ve uyumlu uygulamalara araç ekranı üzerinden erişebiliyor.

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