Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi

Jurassic Park veya Jurassic World gibi dinozorlarla ilgili filmlerde genelde pterozor takımına ait canlıların insan boyutlarında avları çok kolay yakladığını görürüz ancak bu durum yeni keşfedilen türe ait bir özellik değil çünkü araştırmalara göre yeni keşfedilen tür yalnızca tavuk boyutunda bulunuyor.

Pterozor veya teruzor adı verilen ve dinozorların kuzeni olan canlılar büyük bir uçak boyutundan küçük bir serçe boyutuna kadar oldukça geniş bir skalada bulunuyor.

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Leptostomia beaanesis adı verilen türün günümüzden yaklaşık 100.5 ila 66 milyon yıl öncesinde yaşadığı belirtilmekle birlikte paleontologlar bahsi geçen türün gagasını fosilleşmiş bir biçimde Fas bölgesinden çıkardı.

Leptostomia begaaensis

Tam Boyutta Gör

Yeni keşfedilen fosile ait canlının diğer pterozorların aksine ince uzun ve dişsiz bir gagaya sahip olduğu düşünülüyor. Fosil ilk bulunduğunda fosilin bir tür tarih öncesi balığa ait yüzgeç parçası olduğunu düşünen araştırmacılar fosilin daha sonra bahsi geçen canlıya ait olduğunu keşfetti.

Araştırma ekibi fosili BT ( bilgisayarlı tomografi ) ile incelediğinde gaganın içerisinde bir tür kanal ağı olduğunu ve bu kanal ağının içerisinde özelleşmiş birtakım sinirler bulunduğunu keşfetti. Sinirlerin canlının yer altında av ararken işlev gördüğü düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi"

Yeni araştırma Cretaveous Research adlı dergide yayımlandı.

https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/beak-bone-reveals-pterosaur-like-no-other

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