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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi

    Pterozor veya teruzor adı verilen ve dinozorların kuzeni olan canlılar büyük bir uçak boyutundan küçük bir serçe boyutuna kadar oldukça geniş bir skalada bulunuyor.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    2

    Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi

    Jurassic Park veya Jurassic World gibi dinozorlarla ilgili filmlerde genelde pterozor takımına ait canlıların insan boyutlarında avları çok kolay yakladığını görürüz ancak bu durum yeni keşfedilen türe ait bir özellik değil çünkü araştırmalara göre yeni keşfedilen tür yalnızca tavuk boyutunda bulunuyor.

    Pterozor veya teruzor adı verilen ve dinozorların kuzeni olan canlılar büyük bir uçak boyutundan küçük bir serçe boyutuna kadar oldukça geniş bir skalada bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi

    Leptostomia beaanesis adı verilen türün günümüzden yaklaşık 100.5 ila 66 milyon yıl öncesinde yaşadığı belirtilmekle birlikte paleontologlar bahsi geçen türün gagasını fosilleşmiş bir biçimde Fas bölgesinden çıkardı.

    Leptostomia begaaensis

    Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi
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    Yeni keşfedilen fosile ait canlının diğer pterozorların aksine ince uzun ve dişsiz bir gagaya sahip olduğu düşünülüyor. Fosil ilk bulunduğunda fosilin bir tür tarih öncesi balığa ait yüzgeç parçası olduğunu düşünen araştırmacılar fosilin daha sonra bahsi geçen canlıya ait olduğunu keşfetti.

    Araştırma ekibi fosili BT ( bilgisayarlı tomografi ) ile incelediğinde gaganın içerisinde bir tür kanal ağı olduğunu ve bu kanal ağının içerisinde özelleşmiş birtakım sinirler bulunduğunu keşfetti. Sinirlerin canlının yer altında av ararken işlev gördüğü düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi"

    Yeni araştırma Cretaveous Research adlı dergide yayımlandı.



    https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/beak-bone-reveals-pterosaur-like-no-other Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Reaglew 4 gün en beğenilen
    Pterozor incelemesi ne zaman gelir?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Çocukluğumdan beri dinozorlara ilgi duymuşumdur. Cilt cilt dergilerim, dinozor oyuncaklarım hala durur. İlgim ve sevgim hiç değişmedi. Dino Crisis 1 ve 2'yi defalarca oynayıp bitirdim. Keşke yeniden yapılıp çıksa. Süper olur gerçekten.
    Çocukluğumdan beri dinozorlara ilgi duymuşumdur. Cilt cilt dergilerim, dinozor oyuncaklarım hala durur. İlgim ve sevgim hiç değişmedi. Dino Crisis 1 ve 2'yi def...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    canguler917 (can guler) 4 gün
    kimse :
    hiç kimse :
    DH : Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 2 gün
    İlginç bir tür olsa gerek ama benzerleri hep vardı.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün
    Mangalda iyi gider bu.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Çocukluğumdan beri dinozorlara ilgi duymuşumdur. Cilt cilt dergilerim, dinozor oyuncaklarım hala durur. İlgim ve sevgim hiç değişmedi. Dino Crisis 1 ve 2'yi defalarca oynayıp bitirdim. Keşke yeniden yapılıp çıksa. Süper olur gerçekten.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    tobepeople 4 gün gokhanvai
    Aynen ha Resident Evil ile aynı zamanda çıkan aynı tip oyundur. Zombi öldürmektense ben de dinozorları tercih ederdim. Psone ve Pc'de de oynadım ama dinocrisis 3'ü Xbox devralıp güzelim oyunun içine etti. Remake yapılırsa ben de hala oynamak isterim. Bütün silahları açmıştım özellikle ikinci oyununu defalarca oynamıştım. Final bossu ve sinematikleri o zamana göre çok iyiydi.
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    Reaglew 4 gün en beğenilen
    Pterozor incelemesi ne zaman gelir?
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    canguler917 (can guler) 4 gün
    kimse :
    hiç kimse :
    DH : Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi
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