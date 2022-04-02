PUBG Mobile'dan Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası geliyor

Oyun dünyasının en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG Mobile'dan geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki oyuncular için güzel bir haber paylaşıldı. PUBG Mobile, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvalarından birine imza atıyor.
500.000 TL'lik Ödül Havuzu
Geçtiğimiz saatlerde PUBG Mobile'ın yeni turnuvası duyuruldu. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası, büyük finalde pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük fiziksel espor etkinliğine de sahne olacak.
4. yıldönümünü yepyeni etkinlikler ile kutlayan PUBG MOBILE, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın dört bir yanından oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. https://www.pubgmturkiye.com/ sayfasından yapılan başvurular için son gün 4 Nisan.
500.000 TL ödül havuzu ile en büyük topluluk turnuvası
Turnuvaya kayıt olan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500.000 TL ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG MOBILE oyuncuları arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.
Kayıt aşaması 4 Nisan’a kadar devam eden Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda ön elemeler 6 - 21 Nisan, ön eleme finalleri ise 25 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 - 8 Mayıs tarihleri arasındaki lig aşamasının ardından ise 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda Büyük Final mücadelelerine imza atılacak.
Buraya tıklayarak PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’na kayıt olabilir ve turnuva kurallarına göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa