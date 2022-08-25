2.8 milyon TL ödüllü PUBG Mobile turnuvası PMPL Türkiye Güz Sezonu başlıyor

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Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın 2022 PMPL Türkiye Güz Sezonu 26 Ağustos'ta başlıyor. Toplamda 150 bin dolarlık (yaklaşık 2,8 milyon TL) ödül havuzuna sahip turnuva, yenilenen formatıyla artık çok daha çekişmeli bir hal alıyor. Daha önce Süper Hafta Sonu ve lig aşamalarını içerirken, yenilenen formatta takımlar maçlarını üç aşama ve lig maçları üzerinden oynayacak.

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Yenilenen formatta her maçın önemi fazlasıyla artıyor. Tüm takımlar, her aşama sıralamasına göre iki haftada bir bonus puanlarını alacak. Buna ek olarak, lig aşamasındaki genel sıralamalarına göre de bir kez daha bonus elde etme şansları olacak. Böylece toplamda dört kez bonus kazanma imkanı yakalayacaklar.

Ayrıca her aşamanın son gün maçında son 12’ye kalan tüm takımlar, Livik haritasında ek bonus puan almak için birbirlerine karşı mücadele edecekler. Lig aşamasında genel sıralamada ilk 16’ya giren takımlar ilk puanlarıyla final aşamasına çıkacak, bu puanlar lig aşamasındaki kazanılan bonusların tamamına eşit olacak. Finallerde ilk sekize kalan takımlar doğrudan PMPL Avrupa Güz Şampiyonasına katılabilecek.

2022 PMPL Türkiye Güz Turnuvası Takvimi

Birinci aşama:26- 27- 28 Ağustos / 2- 3- 4 Eylül

İkinci aşama:9- 10-11 Eylül / 19 -20 -21 Eylül

Üçüncü aşama:23- 24-25 Eylül / 30 Eylül, 1- 2 Ekim

Finaller: 7- 8-9 Ekim

26 Ağustos- 9 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan 2022 PMPL Türkiye Güz Sezonu’na katılan takımlar ise şu şekilde:

Lige yeni katılan takımlar

New Worlds

Ozarax Esports

Lucky7 Esports

Önceki sezonlarda yarışan takımlar

Beşiktaş Esports

Dark Passage

Deep Esports

fastPay Wildcats

Fenerbahçe Espor

Fire Flux Esports

Futbolist

Galatasaray Espor

GameBedel Esports

Getso Esports

GoodGuys

Kafalar Esports

Kaos Next Rüya

Papara SuperMassive Blaze

Regnum Carya Esports

S2G Esports

Surreal Esports

Şahangiller Esports

Team Demiral Esports

Zero Zone

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PUBG Mobile turnuvası PMPL Türkiye Güz Sezonu başlıyor