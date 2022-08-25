2.8 milyon TL ödüllü PUBG Mobile turnuvası PMPL Türkiye Güz Sezonu başlıyor

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın 2022 PMPL Türkiye Güz Sezonu 26 Ağustos'ta başlıyor. Toplamda 150 bin dolarlık (yaklaşık 2,8 milyon TL) ödül havuzuna sahip turnuva, yenilenen formatıyla artık çok daha çekişmeli bir hal alıyor. Daha önce Süper Hafta Sonu ve lig aşamalarını içerirken, yenilenen formatta takımlar maçlarını üç aşama ve lig maçları üzerinden oynayacak.
Yenilenen formatta her maçın önemi fazlasıyla artıyor. Tüm takımlar, her aşama sıralamasına göre iki haftada bir bonus puanlarını alacak. Buna ek olarak, lig aşamasındaki genel sıralamalarına göre de bir kez daha bonus elde etme şansları olacak. Böylece toplamda dört kez bonus kazanma imkanı yakalayacaklar.
Ayrıca her aşamanın son gün maçında son 12’ye kalan tüm takımlar, Livik haritasında ek bonus puan almak için birbirlerine karşı mücadele edecekler. Lig aşamasında genel sıralamada ilk 16’ya giren takımlar ilk puanlarıyla final aşamasına çıkacak, bu puanlar lig aşamasındaki kazanılan bonusların tamamına eşit olacak. Finallerde ilk sekize kalan takımlar doğrudan PMPL Avrupa Güz Şampiyonasına katılabilecek.
2022 PMPL Türkiye Güz Turnuvası Takvimi
- Birinci aşama:26- 27- 28 Ağustos / 2- 3- 4 Eylül
- İkinci aşama:9- 10-11 Eylül / 19 -20 -21 Eylül
- Üçüncü aşama:23- 24-25 Eylül / 30 Eylül, 1- 2 Ekim
- Finaller: 7- 8-9 Ekim
26 Ağustos- 9 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan 2022 PMPL Türkiye Güz Sezonu’na katılan takımlar ise şu şekilde:
Lige yeni katılan takımlar
- New Worlds
- Ozarax Esports
- Lucky7 Esports
Önceki sezonlarda yarışan takımlar
- Beşiktaş Esports
- Dark Passage
- Deep Esports
- fastPay Wildcats
- Fenerbahçe Espor
- Fire Flux Esports
- Futbolist
- Galatasaray Espor
- GameBedel Esports
- Getso Esports
- GoodGuys
- Kafalar Esports
- Kaos Next Rüya
- Papara SuperMassive Blaze
- Regnum Carya Esports
- S2G Esports
- Surreal Esports
- Şahangiller Esports
- Team Demiral Esports
- Zero Zone
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: