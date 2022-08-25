Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz yaptı: Haftaya üç ücretsiz oyun

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
2 Farklı Hediye
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack ve Ring of Pain. Hediyelerin Epic games üzerinde toplam fiyatı ise 128 TL. Hediyeyi 1 Eylül 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Knockout City Paketi, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths. Onu da 1 Eylül'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsinizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: