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    Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz yaptı: Haftaya üç ücretsiz oyun

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te iki farklı yapım ücretsiz olarak veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz yaptı
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Farklı Hediye

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack ve Ring of Pain. Hediyelerin Epic games üzerinde toplam fiyatı ise 128 TL. Hediyeyi 1 Eylül 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Knockout City Paketi, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths. Onu da 1 Eylül'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 2 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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