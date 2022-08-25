Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz yaptı: Haftaya üç ücretsiz oyun

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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2 Farklı Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack ve Ring of Pain. Hediyelerin Epic games üzerinde toplam fiyatı ise 128 TL. Hediyeyi 1 Eylül 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Knockout City Paketi, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths. Onu da 1 Eylül'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz

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Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz yaptı