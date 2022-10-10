Monster Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü karşınızda

Tam Boyutta Gör Monster Notebook, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar ve ergonomik oyuncu ekipmanlarından oluşan ekosistemini zenginleştirmeye devam ediyor. Monster Notebook ailesinin en genç üyesi Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü; ileri teknoloji donanımıyla akıcı ve gerçekçi bir görüntü sunarken kavisli ekran özelliğiyle benzersiz bir monitör deneyimi vadediyor.

Monster Aryond A27 V1.2 özellikleri ve fiyatı

Monster Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü 27 inçlik VA ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 240 Hz yüksek ekran yenileme hızı, 1ms tepkime süresi, 3000:1 kontrast değeri, %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR10 özellikleriyle geliştirilerek canlı, etkileyici ve gerçekçi bir deneyim vadediyor.

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Ayrıca, daha iyi bir görsel deneyim sunmak için yırtılma, gecikme ve kayma sorunlarını ortadan kaldıran AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen Aryond A27 V1.2 monitörler, MRPT teknolojisiyle gölgelenmeyi engelleyerek keskin görüntü kalitesini zirveye taşıyor.

130 mm yüksekliğindeki ayarlanabilir asansör standı ile sağa ve sola 30 derece dönebilen monitör, arkaya 15 ve öne 5 derece eğilebiliyor. Aynı zamanda 90 derecelik açı formunda da kullanılabilen Aryond A27 V1.2, özellikle uzun saatler boyunca ekran kullanan profesyoneller için ideal görüş açıcısı ve ergonomik bir kullanım pozisyonu sağlıyor.

Anti-Flicker Teknolojisiyle geliştirilen yeni Aryond monitörler, ışık titreşimlerini engelleyerek ekran başında geçen uzun oyun ve çalışma seansları sonunda gözlerde hissedilen yorgunluk, kaşıntı ve bulanıklık gibi rahatsızlıkları minimuma indiriyor. Ayrıca, Düşük Mavi Işık Filtresi sayesinde, ekrandan yansıyan zararlı mavi ışığın yoğunluğunu azaltıyor.

Göz alıcı renklerin bulunduğu parlak RGB aydınlatması sayesinde görsel ziyafeti dış tasarımına da yansıtan yeni Aryond monitörün bir diğer dikkat çeken özelliği ise 2 Watt gücüne sahip iki hoparlörü ile sesi güçlü bir şekilde iletirken ekstra bir ses kaynağına ihtiyaç bırakmaması. Bu sayede film izlerken, oyun oynarken ve çalışırken konforlu bir deneyim sunuyor. Monster Aryond A27 V1.2 modeli 5999TL olarak satışa çıkacak.

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Monster Aryond A27 V1.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı