Pyka, ABD Hava Kuvvetleri’ne ilk elektrikli kargo uçağını teslim etti

Uçakların operasyonel durumu araştırılacak
Pelican Cargo esasında ticari tabanlı bir uçak olsa da ABD Hava Kuvvetleri'nin Agility Prime programı kapsamında Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki bir müdürlük olan AFWERX'e kiralık olarak teslim edilecek. Bu program kapsamında Pyka'nın teknolojisinin zorlukları ele alınacak ve operasyonel kullanım durumları araştırılacak.
Sınıfının en büyük otonom elektrikli kargo uçağı olan Pelican Cargo, minimum yer altyapısı ile uzak bölgelerde kalkış ve iniş yapabiliyor, 90 dakikanın altında şarj olabiliyor ve çalıştırmak için az sayıda personele ihtiyaç duyuyor. Uçak, dört adet 25kW elektrik motoru ve üçlü yedek batarya içeriyor. Bu da yedekli bir güç sisteminin araçta dahili olarak bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca yapı olarak hafif kompozit malzemelerle inşa edilen Pelican Cargo’nun tamamen otonom yetenekleri, uydu tabanlı izleme ile birleştiğinde, sorunsuz operasyonlar ve verimli kargo taşımacılığı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.