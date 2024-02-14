Pyka, ABD Hava Kuvvetleri’ne ilk elektrikli kargo uçağını teslim etti

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, Pyka'dan temin edilmesi planlanan üç adet Pelican Cargo mürettebatsız elektrikli uçağının ilkini teslim aldı. Pelican Cargo, 181 kilogram yük kapasitesine sahipken 320 kilometre menzil sağlıyor. Bu yapısıyla uzak operasyonlarda aktif olarak dahil olabiliyor. Bu tip elektrikli insansız kargo uçaklarının lojistik alanında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

Uçakların operasyonel durumu araştırılacak

Pelican Cargo esasında ticari tabanlı bir uçak olsa da ABD Hava Kuvvetleri'nin Agility Prime programı kapsamında Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki bir müdürlük olan AFWERX'e kiralık olarak teslim edilecek. Bu program kapsamında Pyka'nın teknolojisinin zorlukları ele alınacak ve operasyonel kullanım durumları araştırılacak.

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Sınıfının en büyük otonom elektrikli kargo uçağı olan Pelican Cargo, minimum yer altyapısı ile uzak bölgelerde kalkış ve iniş yapabiliyor, 90 dakikanın altında şarj olabiliyor ve çalıştırmak için az sayıda personele ihtiyaç duyuyor. Uçak, dört adet 25kW elektrik motoru ve üçlü yedek batarya içeriyor. Bu da yedekli bir güç sisteminin araçta dahili olarak bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca yapı olarak hafif kompozit malzemelerle inşa edilen Pelican Cargo’nun tamamen otonom yetenekleri, uydu tabanlı izleme ile birleştiğinde, sorunsuz operasyonlar ve verimli kargo taşımacılığı sunuyor.

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