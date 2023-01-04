Yeni kablosuz şarj standardı Qi2 duyuruldu: MagSafe, Android telefonlarda

Tam Boyutta Gör CES 2023’te duyurulan Qi2 kablosuz şarj standardı, Apple’ın MagSafe ve yeni Magnetic Power Profile’ı temel alıyor.

Qi2 kablosuz şarj standardı neler sunuyor?

Qi2, gelişmiş güç verimliliği ve daha yüksek şarj hızları için yerleşik mıknatısları kullanarak cihazın şarj padi ile otomatik hizalanmasını sağlıyor. Şarj sırasında daha az ısı üretileceğinden cihazın pilinin ömrü de korunmuş oluyor.

MagSafe Android telefonlara ne zaman gelecek?

Qi2, aksesuarlarla mükemmel uyum sağlayarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve daha verimli şarj sağlayan yeni manyetik güç profiline sahip. Qi2, başlangıçta 15W hızlı kablosuz şarjı destekleyecek. WPC, gelecekte daha yüksek watt ile daha hızlı kablosuz şarj getirmeyi planlıyor. Qi2, 2023’ün sonlarına doğru akıllı telefonlara ve diğer ürünlere gelmeye başlayacak.

Hızlı şarj zararlı mı? 5 ay önce eklendi

Apple, MagSafe teknolojisini 2020’de iPhone 12 serisiyle sundu. O zaman beri Android telefonlar için birçok MagSafe benzeri kablosuz şarj aksesuarı ortaya çıksa da hiçbiri Apple’ın çözümüyle aynı deneyimi sunmadı.

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Qi2 şarj standardı, MagSafe'i Android telefonlara getiriyor