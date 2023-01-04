Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni kablosuz şarj standardı Qi2 duyuruldu: MagSafe, Android telefonlarda

    WPC (Kablosuz Güç Konsorsiyumu), CES 2023 fuarında Qi2 standardını duyurdu. Yeni kablosuz şarj standardının ilginç yanı, Apple’ın MagSafe teknolojisine dayanması.
    1
    Qi2 kablosuz şarj standardı Tam Boyutta Gör
    CES 2023’te duyurulan Qi2 kablosuz şarj standardı, Apple’ın MagSafe ve yeni Magnetic Power Profile’ı temel alıyor.

    Qi2 kablosuz şarj standardı neler sunuyor?

    Qi2, gelişmiş güç verimliliği ve daha yüksek şarj hızları için yerleşik mıknatısları kullanarak cihazın şarj padi ile otomatik hizalanmasını sağlıyor. Şarj sırasında daha az ısı üretileceğinden cihazın pilinin ömrü de korunmuş oluyor.

    MagSafe Android telefonlara ne zaman gelecek?

    Qi2, aksesuarlarla mükemmel uyum sağlayarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve daha verimli şarj sağlayan yeni manyetik güç profiline sahip. Qi2, başlangıçta 15W hızlı kablosuz şarjı destekleyecek. WPC, gelecekte daha yüksek watt ile daha hızlı kablosuz şarj getirmeyi planlıyor. Qi2, 2023’ün sonlarına doğru akıllı telefonlara ve diğer ürünlere gelmeye başlayacak.

    Apple, MagSafe teknolojisini 2020’de iPhone 12 serisiyle sundu. O zaman beri Android telefonlar için birçok MagSafe benzeri kablosuz şarj aksesuarı ortaya çıksa da hiçbiri Apple’ın çözümüyle aynı deneyimi sunmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız