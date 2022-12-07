QR kod dolandırıcılığı hızla artıyor!

Tam Boyutta Gör İnternet kullanıcılarının çoğu, çevrimiçi ortamda dikkat etmesi gereken dolandırıcılık yöntemlerini biliyor. Hesap bilgilerini çalmaya çalışan kimlik avı e-postaları, banka hesaplarına ve kredi kartı bilgilerine erişmeye çalışan gerçeğiyle birebir tasarlanmış bankacılık siteleri, yalnızca e-ticaret sitelerinde değil Instagram gibi sosyal platformlarda da ürün ücretini alıp sahte ürün gönderen mağazalar… Şimdi de sahte QR kodlar

Theranos macerası hüzünlü bitti 2 hf. önce eklendi

Dolandırıcıların yeni gözdesi QR kodlar. Aralık 2021’den bu yana San Antonio, Teksas’ta halka açık parkmetrelerde karekodlar bulunuyor. Kişi, telefonunu çıkarıp barkodu taratıyor ve park yerinin ücretini ödüyor. Hızlı ve basit bir işlem ancak dolandırıcılığa açık. Dolandırıcılar, kendi QR kodlarını şehrin dört bir yanındaki halka açık parkmetrelere yerleştiriyor ve ödeme yapmak için bunları kullanan sürücüler, aslında paralarını veya hassas finansal hesap bilgilerini dolandırıcılara göndermiş oluyor.

Austin ve Huston gibi Teksas’taki diğer büyük şehirler de benzer parkmetre dolandırıcılıklarının olduğu biliniyor.

Dolandırılmamak için nelere dikkat etmeli?

QR kodlar, internette artan dolandırıcılıkların küçük bir bölümünü oluştursa da teknoloji artık herkesin kendi QR kodlarını yapabileceği kadar erişilebilir hale geldi. Peki, sahte karekod ile dolandırılmamak için nelere dikkat etmelisiniz?

Nasıl ki size gelen bir e-posta veya kısa mesajdaki bağlantıya hemen tıklamıyorsanız, QR kodlara da bu şekilde yaklaşın. QR kodun tek yaptığı, sizi bir bağlantıya yönlendirmektir.

QR kodun kaynağını ve sizi yönlendirdiği URL’yi tıpkı link içeren bir e-posta aldığınızda yaptığınız gibi iki kez kontrol edin. QR kodun gösterdiği sayfaya ilişkin içinize kötü bir his doğduysa, URL’yi kendiniz yazın. Barkod olmadan da bu bağlantıları açabilirsiniz.

Reklam ve duyuru içeren karekodları okuturken uyanık olun; dolandırıcı, QR kodun üzerine kolayca kendi QR kodunu yapıştırabilir.

QR kodlar, telefonların kameralarıyla, üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duyulmadan kolayca okutulabiliyor ancak Kaspersky QR Scanner gibi Android ve iPhone için QR tarayıcı uygulamalar, yerleşik güvenlik özelliklerine sahip olmasıyla tavsiye ediliyor.

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