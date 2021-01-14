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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor

    Qualcomm, Apple ve Intel ile rekabet etmek amacıyla eski Apple CPU tasarımcıları tarafından kurulan bir başlangıç şirketi olan Nuvia'yı 1,4 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardı.
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    İşlemci
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor
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    Qualcomm, iPhone için A serisi yongalar üzerinde çalışan üç eski Apple yonga tasarımcıları tarafından 2019 yılında kurulan Nuvia'yı 1.4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Qualcomm, Nuvia'nın CPU ve teknoloji tasarım ekibinin satın alınmasının şirketin yeni nesil 5G bilgi işlem taleplerini karşılamasına yardımcı olacağını söyledi.

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    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı"

    Qualcomm için önemli satın alma

    Qualcomm, Nuvia'nın CPU'larını akıllı telefon ve yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcileri, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve altyapı ağ sistemleri dahil olmak üzere tüm ürün portföyüne entegre etmeyi planlıyor. Nuvia'nın kurucuları Gerard Williams, Manu Gulati, John Bruno ve şirket çalışanları, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Qualcomm'a katılacak.

    Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon yaptığı açıklamada: "5G, bilgi işlem ve mobil mimarilerin birleşmesi ve mobil teknolojilerin diğer sektörlere yayılması Qualcomm için önemli fırsattır. NUVIA'nın ekibimize katılması beni çok heyecanlandırdı. Birlikte, bilgi işlemi yeniden tanımlamak ve iş ortakları ekosistemimizin inovasyonu teşvik etmesini ve 5G dönemi için yeni bir ürün ve deneyim sınıfı sunmasını sağlamak için çok iyi bir konumdayız." ifadelerine yer verdi.

    Qualcomm basın açıklamasında, 22 ortağından iki şirketin birleşmesinden duyulan heyecanın bildirildiği mesajlara yer verildi. Bu ortaklar arasında Microsoft, Google, Samsung, Bosch, General Motors, HMD, HP, Lenovo, LG Electronics, OnePlus, OPPO, Renault, Sony, ve Xiaomi bulunuyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/13/qualcomm-acquires-nuvia-chip-firm-for-14-billion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    14 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    24 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 kere baktım ama her seferinde nvidia diye okudum. :)
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yatırımcı almak böyle olur.iyi yetişmiş yerleşik beyin gücün olacak,bu kafalı adamlar start-up'lar başlatıp büyütecek,sonrada da potansiyeli yabancı yatırımcıların ağzını sulandıracak.

    beyin yetiştirmeyi beceremiyosan milletin peşinden koşarsın "ucuz işçimiz var,bizde üretim yapın" diye.PISA'da 15 yıldır dünya ortalamasına yaklaşmayı bile becerememiş işe yaramaz bir genç nesle sahip ülkeyiz.genlerin kötü olmasından değil.suriye asıllı Steve Jobs amerika'da değil de anavatanında doğsaydı bugün Apple olmazdı.net.
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    smart1978 (X Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung ta ortaklar arasinda olmasina dikkat edin :)
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