Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor

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Qualcomm, iPhone için A serisi yongalar üzerinde çalışan üç eski Apple yonga tasarımcıları tarafından 2019 yılında kurulan Nuvia'yı 1.4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Qualcomm, Nuvia'nın CPU ve teknoloji tasarım ekibinin satın alınmasının şirketin yeni nesil 5G bilgi işlem taleplerini karşılamasına yardımcı olacağını söyledi.

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Qualcomm için önemli satın alma

Qualcomm, Nuvia'nın CPU'larını akıllı telefon ve yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcileri, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve altyapı ağ sistemleri dahil olmak üzere tüm ürün portföyüne entegre etmeyi planlıyor. Nuvia'nın kurucuları Gerard Williams, Manu Gulati, John Bruno ve şirket çalışanları, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Qualcomm'a katılacak.

Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon yaptığı açıklamada: "5G, bilgi işlem ve mobil mimarilerin birleşmesi ve mobil teknolojilerin diğer sektörlere yayılması Qualcomm için önemli fırsattır. NUVIA'nın ekibimize katılması beni çok heyecanlandırdı. Birlikte, bilgi işlemi yeniden tanımlamak ve iş ortakları ekosistemimizin inovasyonu teşvik etmesini ve 5G dönemi için yeni bir ürün ve deneyim sınıfı sunmasını sağlamak için çok iyi bir konumdayız." ifadelerine yer verdi.

Qualcomm basın açıklamasında, 22 ortağından iki şirketin birleşmesinden duyulan heyecanın bildirildiği mesajlara yer verildi. Bu ortaklar arasında Microsoft, Google, Samsung, Bosch, General Motors, HMD, HP, Lenovo, LG Electronics, OnePlus, OPPO, Renault, Sony, ve Xiaomi bulunuyor.

https://appleinsider.com/articles/21/01/13/qualcomm-acquires-nuvia-chip-firm-for-14-billion

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