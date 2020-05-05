Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem

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Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875 olarak adlandırılacak. Yaklaşan Qualcomm SoC, hem mmWave hem de 6 GHz bantlarını destekleyecek ve muhtemelen 2021 yılının Android amiral gemilerinde görülecek olan yükseltilmiş Snapdragon X60 5G modeme sahip olacak.

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Aralık ayında tanıtılacak

Qualcomm Snapdragon 875'in kalbinde ise Adreno 660 GPU, Spectra 580 ISP ile birlikte özel Kryo 685 çekirdeğinin yer alacağı belirtiliyor. Selefi olan Snapdragon 865 7nm sürecine dayanırken, Snapdragon 875 ise 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Çekirdek saat hızı veya mimarisi hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, 7nm'den 5nm'ye geçiş, Snapdragon 875'in daha fazla güç verimli olacağının bir işareti diyebiliriz.

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Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'i, her yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıtması bekleniyor. İşlemci ile ilgili olarak gelen bilgiler şimdilik bu şekilde. Lansman tarihi yaklaştıkça, yonga setinin getireceği yeni teknolojilerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

https://www.91mobiles.com/hub/qualcomm-snapdragon-875-chipset-specifications-leak-x60-5g-adreno-660-gpu/

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