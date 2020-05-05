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    Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem

    Lider çip üreticilerinden Qualcomm'un yaklaşan amiral gemisi işlemci modeli Snapdragon 875 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı. Yonga seti 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem
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    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875 olarak adlandırılacak. Yaklaşan Qualcomm SoC, hem mmWave hem de 6 GHz bantlarını destekleyecek ve muhtemelen 2021 yılının Android amiral gemilerinde görülecek olan yükseltilmiş Snapdragon X60 5G modeme sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir"

    Aralık ayında tanıtılacak

    Qualcomm Snapdragon 875'in kalbinde ise Adreno 660 GPU,  Spectra 580 ISP ile birlikte özel Kryo 685 çekirdeğinin yer alacağı belirtiliyor. Selefi olan Snapdragon 865 7nm sürecine dayanırken, Snapdragon 875 ise 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Çekirdek saat hızı veya mimarisi hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, 7nm'den 5nm'ye geçiş, Snapdragon 875'in daha fazla güç verimli olacağının bir işareti diyebiliriz.

    Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem
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    Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'i, her yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıtması bekleniyor. İşlemci ile ilgili olarak gelen bilgiler şimdilik bu şekilde. Lansman tarihi yaklaştıkça, yonga setinin getireceği yeni teknolojilerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.



    https://www.91mobiles.com/hub/qualcomm-snapdragon-875-chipset-specifications-leak-x60-5g-adreno-660-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Saint Ralph 1 hf. en beğenilen
    Sabırsızlıkla bekliyorum almak için.

    6 ayda bir telefon değiştirmeyince bende bir eksiklik oluyor.
    Yanıtla +15
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    Mr. Jingles 1 hf. Onurmsq
    Öp de başına koy. Intel’de performans artışı %5’i geçmiyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. Mr. Jingles
    apple her sene fark atıyor ama işlemcilerinde. eğer yüzde 20lik artış olursa. samsung exynos 1000 serisiyle ve apple da yeni işlemcisiyle qualcomma tozlarını yuttururlar.
    Yanıtla +5
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf.
    bir önceki selefinden yüzde 15 yüzde 20 değil. daha fazlasını yapması gerekiyor. yüzde 40 daha hızlı olması gerekiyor artık. appleda yakalamış olur.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Mr. Jingles 1 hf. Onurmsq
    Öp de başına koy. Intel’de performans artışı %5’i geçmiyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    Bomba gibi olacak
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    intel7mix (İbrahim Ak) 1 hf. yolyordam35
    Oyun oynamıyor olsan bile çok saçma düşünce.
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 hf.
    Ulan daha 1 yıl olmadi oneplus 7 yi alali 865 tamam da ne ara 875 duyurulari çıktı.
    Yanıtla +1
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    sething (sething ) 1 hf.
    10sene evvel ki binlerce dolarlik sunucu islemcisinden kat be kat komplike yonga android copu sayesinde pdf acarken kasiliyor.

    Yonga tasarimcililari mac lisansi veya windows lisansi alip yola devam etseler ne guzel olurdu..
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    ufo 1 hf. sething
    zibilyon bayt teraflop hızında işlemci diyolar uçuyo kaçıyo. Ama pdf açarken bekliyorum, çay demliyorum
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    Nowhere.Man 1 hf. sething
    Bahsettigin tamamen telefon ureticilerinin hatasi .google pixel telefonlari hariç ureticiler kerneli iyice optimize etmiyorlar .yine de custom kernel ile kolayca durum aşilabiliniyor.
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    Saint Ralph 1 hf. en beğenilen
    Sabırsızlıkla bekliyorum almak için.

    6 ayda bir telefon değiştirmeyince bende bir eksiklik oluyor.
    Yanıtla +15
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf.
    bir önceki selefinden yüzde 15 yüzde 20 değil. daha fazlasını yapması gerekiyor. yüzde 40 daha hızlı olması gerekiyor artık. appleda yakalamış olur.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Mr. Jingles 1 hf. Onurmsq
    Öp de başına koy. Intel’de performans artışı %5’i geçmiyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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