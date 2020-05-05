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    Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir

    Güney Koreli teknoloji devinin yaklaşan yonga seti Exynos 1000'in, AMD GPU'su ile gelebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl iş birliği yapan iki şirketin ilk ortak ürünü Exynos 1000 olabilir.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir
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    Yaklaşık bir yıl önce Samsung ve AMD, Güney Koreli şirketin gelecekteki mobil işlemcilerinde yer alacak grafik işlemci birimi konusunda iş birliği yaptıklarını duyurmuşlardı. Geçen süre içerisinde AMD GPU'su ile gelen ilk işlemcinin  Exynos 990 olması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi"

    2020'nin sonlarında tanıtılacak

    Yayınlanan yeni bir raporda 5nm Exynos 1000 yonga setinin, AMD teknolojisine dayanan yeni bir GPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak Exynos 1000 işlemci ve AMD GPU ile gelecek olan ilk Samsung akıllı telefon modelinin ise Galaxy S20'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek halefi olacağı kuvvetle muhtemel. Şimdilik RDNA-Exynos kod adına sahip AMD GPU'nun GFXBench testinde ortaya çıktığı da bildiriliyor.

    Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir

    Puan karşılaştırmalarında ise AMD'nin GPU'sunun, Snapdragon 865'in Adreno 650 GPU'sunu aştığı belirtilmiş. Yayınlanan tabloda iki grafik işlemci biriminin performansını görebilirsiniz. Exynos 1000 yonga setinin yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu işlemciden önce Samsung'un Exynos 992 adlı başka bir amiral gemisinin piyasaya süreceği belirtilmiş. Bu işlemci de yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisine güç verecek.



    https://www.ithome.com/0/485/708.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    İşte beklediğim hareket. Sıra osx de
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Farklılık yaratabilecekse tekrar bu programa başlamalı. Eski hatalardan ders çıkararak tabi.
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    wolferto (mehmet öz) 1 hf.
    adrenoyuda amd satmisti zaten olaya bak konsolda amd telefonda amd islemci pazarindada artti laptip piyasasinada guclu geliyor gbi tekel olacaklar diye cok korkuyorum artik zamaninda bi nvidiada tegra megra vardi noldu o is en son otomobil ureticilerine kakaliyorlardi harbi nerde la tegra fanlari yillar öncesinde ölüm bitiyorlardi
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    babgozd 1 hf. wolferto
    Aynen öyle Adreno ismi de Radeon'un anagramı zaten hala farketmeyen varsa. Şimdi Radeon vs Adreno kardeş kavgası mı göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf.
    120 ekran yapıyorsan 120fps vermen gerekiyor. sıcaklıklar da normalse tamamdır bu iş.
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    koyunsayar 1 hf.
    birazdan smart buraya baskın verebilir
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Ya AMD kardeşim evi arabayı sat mobile, APU lara bas parayı. Kaç kere diyeceğiz.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf.
    Olursa bu yılın en bomba haberi bu olur mobil işlemci dünyasında. Qualcomm'un RADEON'u da zaten ADRENO'dan gelmekte
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    fhrstw 1 hf.
    Samsung çok içerlemiş olmalı sonuçlar harika tabi bununla kalmaz dahada geliştirirler gibime geliyor.
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    Kuantum34 1 hf.
    Arkadaşlar Cpu kısmı saf arm işlemcisi olacak değil mi ?
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 hf. Kuantum34
    Evet. Samsung özel çekirdek departmanını kapattı. bundan sonra saf arm işlemcileri kullanacak.
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