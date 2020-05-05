Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir

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Yaklaşık bir yıl önce Samsung ve AMD, Güney Koreli şirketin gelecekteki mobil işlemcilerinde yer alacak grafik işlemci birimi konusunda iş birliği yaptıklarını duyurmuşlardı. Geçen süre içerisinde AMD GPU'su ile gelen ilk işlemcinin Exynos 990 olması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

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2020'nin sonlarında tanıtılacak

Yayınlanan yeni bir raporda 5nm Exynos 1000 yonga setinin, AMD teknolojisine dayanan yeni bir GPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak Exynos 1000 işlemci ve AMD GPU ile gelecek olan ilk Samsung akıllı telefon modelinin ise Galaxy S20'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek halefi olacağı kuvvetle muhtemel. Şimdilik RDNA-Exynos kod adına sahip AMD GPU'nun GFXBench testinde ortaya çıktığı da bildiriliyor.

Puan karşılaştırmalarında ise AMD'nin GPU'sunun, Snapdragon 865'in Adreno 650 GPU'sunu aştığı belirtilmiş. Yayınlanan tabloda iki grafik işlemci biriminin performansını görebilirsiniz. Exynos 1000 yonga setinin yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu işlemciden önce Samsung'un Exynos 992 adlı başka bir amiral gemisinin piyasaya süreceği belirtilmiş. Bu işlemci de yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisine güç verecek.

https://www.ithome.com/0/485/708.htm

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