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    Qualcomm Snapdragon X işlemciler masaüstüne geliyor, AI rekabeti kızışıyor

    Qualcomm, Snapdragon X işlemcilerin masaüstü dahil olmak üzere tüm form faktörlerine geleceğini duyurdu. Snapdragon X Elite işlemcilerin ise dizüstü bilgisayarlara geldiği daha önceden açıklanmıştı.
    Qualcomm Snapdragon X işlemciler masaüstüne geliyor, AI rekabeti Tam Boyutta Gör
    Qualcomm CEO'su Christiano Amon, Computex 2024 kapsamında “PC Yeniden Doğuyor” sloganı altında şirketin Snapdragon X Elite ile attığı AI PC adımlarını detaylandırdı. Ancak gerçekleştirilen sunumun en önemli ve büyük olayı Qualcomm çiplerinin masaüstüne geliyor olması. Hatta sadece masaüstüne değil, işlemciler tüm form faktörlerine geliyor.

    Qualcomm Snapdragon masaüstü bilgisayarlara geliyor

    CEO Amon, Snapdragon X Elite'i hem şirket hem de endüstri için oldukça büyük olarak görüyor ve “Windows'taki en önemli geçişlerden biri” olarak tanımlıyor. Amon aynı zamanda bu geçişi 1990‘larda Windows 95’e geçiş kadar önemli olduğuna inandığını belirterek “Yeni nesil PC” ifadelerini kullanıyor. Snapdragon X işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm PC form faktörlerine gelmesi Intel ve AMD’nin uzun süredir baskın güç olduğu masaüstü bilgisayarda artık üçüncü bir seçeneğin olacağı anlamına geliyor.

    Mobil segmentte Apple, AMD ve Intel üç ana güçtü ancak Qualcomm geçen yıl Oryon CPU çekirdek mimarisi ile güçlendirilmiş Snapdragon X CPU platformuyla yeni bir oyuncu olarak cephedeki yerini aldı. Bu çipler halihazırda HP, Dell, Lenovo gibi tüm büyük satıcılar tarafından benimsenmiş ve Copilot Plus PC markası altında piyasaya sürülüyor.

    Qualcomm Snapdragon X işlemciler masaüstüne geliyor, AI rekabeti Tam Boyutta Gör
    Qualcomm şu anda üretimde olan ve bu ay piyasaya sürülecek olan Copilot Plus PC platformuna sahip olan tek şirket konumunda. Masaüstü tarafında ise hem DIY hem de OEM tarafındaki AMD ve Intel rekabeti on yıllara dayanıyor. Eğer Qualcomm, mobilde yaptığı atılımı burada da başarırsa işler ilginç bir hal alabilir.

    Qualcomm'un masaüstü bilgisayar alanında da OEM rotasına bağlı kalıp kalmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak bu yeni masaüstü bilgisayar çözümleri de AI PC platformu altında işaretlenecek yer alacak. Dolayısıyla OEM yolunun tercih edilmesi daha olası görünüyor.

    Öte yandan dizüstü tarafında Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus, 45 TOPS’luk NPU ile şimdiden ciddi bir rakip diğerleri için. Qualcomm’un kıyaslamalarına göre Snapdragon X Elite, Apple M3’e kıyasla Watt başına 2,6 kat ve Intel Core Ultra 7'ye kıyasla 5,4 kat performansa sahip. Ayrıca Snapdragon X Elite'in Intel Core Ultra 9 185H'den yüzde 65 daha az güç kullanırken yüzde 51 daha hızlı olduğunu iddia ediliyor. Güç tüketimi tarafında ise Snapdragon X Elite'in video oynatmada yüzde 60, görüntülü aramalarda ise yüzde 70 daha uzun pil ömrüne sahip olduğu gösteriliyor.

    Merak edenler için Arm tabanlı Snapdragon X işlemcileri, uygulamalarla uyumluluk konusunda Prism emülatörü ve firmaların yerel desteğiyle herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu arada AAA oyunlarda dahil olmak üzere 1.200'den fazla oyun Snapdragon X Elite ile test edildi. Borderlands 3 gibi oyunlar bu işlemcilerde 30 FPS’in üzerinde çalışıyor. Bu yongaların oyun odaklı olmadığını da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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