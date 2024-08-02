Snapdragon X’li dizüstü bilgisayarların fiyatları düşecek

Snapdragon’lu dizüstüler ucuzlayacak
Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, entegre yapay zeka hızlandırma donanımının performansından ödün vermeden 700 dolar civarlarında Snapdragon X bilgisayarların geleceğini söyledi. Şu anda en uygun fiyatlı Snapdragon X dizüstü bilgisayar 999 dolarlık Microsoft Surface Pro veya Microsoft Surface dizüstü bilgisayar konumunda. Dolayısıyla bu ve daha yüksek fiyat segmentinde Snapdragon X’in oyunlarda da çok güçlü olan X86 rakipleri bulunuyor. Bu durum da tüketici tercihlerini zorluyor.
Bununla birlikte, Snapdragon X bilgisayarları değerlendirirken Apple'ın ürünlerine de bakabiliriz, özellikle de pil ömrü söz konusu olduğunda MacBook'larla karşılaştırıldıkları için. Örneğin, en uygun fiyatlı Qualcomm Snapdragon X dizüstü bilgisayar için 999 dolarlık fiyat noktası, onu 13 inç M2 MacBook Air ile aynı lige koyuyor. Bunun da altında Mac'lere bakarsanız 599 dolarlık Mac mini’yi görebilirsiniz. Snapdragon X için de bir mini PC kiti bulunuyor ancak şimdilik bu, son tüketicilere yönelik bir ürüne dönüşmemiş durumda.
Amon’un bahsettiği 700 dolarlık Snapdragon X bilgisayar söyleminin dizüstü için mi yoksa başka bir form faktörü için mi olduğu belirsiz. Ancak söylemler daha çok dizüstü tarafına işaret ediyor. 1000 doların altında ucuz Snapdragon X dizüstü bilgisayarlar gelirse Intel ve AMD’nin hakimiyeti altındaki pazarda işler değişebilir. Amon, X Elite ve X Plus’da bulunan NPU’nun gücünün kaybedilmeden platformun ucuzlayacağını söylüyor. Nasıl olacağını belirtmese de bu, yonganın bazı alanlarda kırpılacağına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.