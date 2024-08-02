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    Snapdragon X’li dizüstü bilgisayarların fiyatları düşecek

    Qualcomm’un ARM tabanlı Snapdragon X yongaları sayesinde dizüstü bilgisayarlarda pil ömrü radikal ölçüde uzadı. Ancak bunun birlikte fiyatlar ise yüksek düzeyde kaldı, düşüş ise yakın.
    Snapdragon X’li dizüstü bilgisayarların fiyatları düşecek Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un ARM tabanlı Snapdragon X yongalarını kullanan Windows dizüstü bilgisayarların pil ömrü 29 saate kadar ulaşıyor. Ancak bu yeni nesil dizüstülerin fiyatları mevcut durumda yüksek bir seviyede seyrediyor. Öte yandan Qualcomm CEO’suna göre 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni nesil Snapdragon X dizüstü bilgisayarlarda fiyatların düşmeye başladığını göreceğiz.

    Snapdragon’lu dizüstüler ucuzlayacak

    Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, entegre yapay zeka hızlandırma donanımının performansından ödün vermeden 700 dolar civarlarında Snapdragon X bilgisayarların geleceğini söyledi. Şu anda en uygun fiyatlı Snapdragon X dizüstü bilgisayar 999 dolarlık Microsoft Surface Pro veya Microsoft Surface dizüstü bilgisayar konumunda. Dolayısıyla bu ve daha yüksek fiyat segmentinde Snapdragon X’in oyunlarda da çok güçlü olan X86 rakipleri bulunuyor. Bu durum da tüketici tercihlerini zorluyor.

    Bununla birlikte, Snapdragon X bilgisayarları değerlendirirken Apple'ın ürünlerine de bakabiliriz, özellikle de pil ömrü söz konusu olduğunda MacBook'larla karşılaştırıldıkları için. Örneğin, en uygun fiyatlı Qualcomm Snapdragon X dizüstü bilgisayar için 999 dolarlık fiyat noktası, onu 13 inç M2 MacBook Air ile aynı lige koyuyor. Bunun da altında Mac'lere bakarsanız 599 dolarlık Mac mini’yi görebilirsiniz. Snapdragon X için de bir mini PC kiti bulunuyor ancak şimdilik bu, son tüketicilere yönelik bir ürüne dönüşmemiş durumda.

    Amon’un bahsettiği 700 dolarlık Snapdragon X bilgisayar söyleminin dizüstü için mi yoksa başka bir form faktörü için mi olduğu belirsiz. Ancak söylemler daha çok dizüstü tarafına işaret ediyor. 1000 doların altında ucuz Snapdragon X dizüstü bilgisayarlar gelirse Intel ve AMD’nin hakimiyeti altındaki pazarda işler değişebilir. Amon, X Elite ve X Plus’da bulunan NPU’nun gücünün kaybedilmeden platformun ucuzlayacağını söylüyor. Nasıl olacağını belirtmese de bu, yonganın bazı alanlarda kırpılacağına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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