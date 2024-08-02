Snapdragon X’li dizüstü bilgisayarların fiyatları düşecek

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un ARM tabanlı Snapdragon X yongalarını kullanan Windows dizüstü bilgisayarların pil ömrü 29 saate kadar ulaşıyor. Ancak bu yeni nesil dizüstülerin fiyatları mevcut durumda yüksek bir seviyede seyrediyor. Öte yandan Qualcomm CEO’suna göre 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni nesil Snapdragon X dizüstü bilgisayarlarda fiyatların düşmeye başladığını göreceğiz.

Snapdragon’lu dizüstüler ucuzlayacak

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, entegre yapay zeka hızlandırma donanımının performansından ödün vermeden 700 dolar civarlarında Snapdragon X bilgisayarların geleceğini söyledi. Şu anda en uygun fiyatlı Snapdragon X dizüstü bilgisayar 999 dolarlık Microsoft Surface Pro veya Microsoft Surface dizüstü bilgisayar konumunda. Dolayısıyla bu ve daha yüksek fiyat segmentinde Snapdragon X’in oyunlarda da çok güçlü olan X86 rakipleri bulunuyor. Bu durum da tüketici tercihlerini zorluyor.

Bununla birlikte, Snapdragon X bilgisayarları değerlendirirken Apple'ın ürünlerine de bakabiliriz, özellikle de pil ömrü söz konusu olduğunda MacBook'larla karşılaştırıldıkları için. Örneğin, en uygun fiyatlı Qualcomm Snapdragon X dizüstü bilgisayar için 999 dolarlık fiyat noktası, onu 13 inç M2 MacBook Air ile aynı lige koyuyor. Bunun da altında Mac'lere bakarsanız 599 dolarlık Mac mini’yi görebilirsiniz. Snapdragon X için de bir mini PC kiti bulunuyor ancak şimdilik bu, son tüketicilere yönelik bir ürüne dönüşmemiş durumda.

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Amon’un bahsettiği 700 dolarlık Snapdragon X bilgisayar söyleminin dizüstü için mi yoksa başka bir form faktörü için mi olduğu belirsiz. Ancak söylemler daha çok dizüstü tarafına işaret ediyor. 1000 doların altında ucuz Snapdragon X dizüstü bilgisayarlar gelirse Intel ve AMD’nin hakimiyeti altındaki pazarda işler değişebilir. Amon, X Elite ve X Plus’da bulunan NPU’nun gücünün kaybedilmeden platformun ucuzlayacağını söylüyor. Nasıl olacağını belirtmese de bu, yonganın bazı alanlarda kırpılacağına işaret ediyor.

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