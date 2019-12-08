Qualcomm'un yeni parmak izi teknolojisi 3D Sonic Max, kalp atış hızıyla entegre çalışıyor

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Geçtiğimiz hafta teknoloji devlerinden Qualcomm, akıllı telefonlar için dünyanın en büyük ekran altı parmak izi teknolojisi olan 3D Sonic Max'ı tanıtmıştı. Qualcomm başkan yardımcısı yeni geliştirdikleri bu ultrasonik parmak izi tarayıcıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

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Kalp atış hızını da kontrol ediyor

Önceki modelleri karşılaştırıldığında 17 kat artan bir güvenlik sunan 3D Sonic Max parmak izi teknolojisi, büyük bir tanıma alanı barındırıyor. Önceki nesiller sadece bir parmak izini tanıyabilirken, 3D Sonic Max ise aynı anda iki parmak izini tanıma yeteneklerine sahip ve bunu diğer parmak izi tanıma teknolojilerden çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

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Qualcomm başkan yardımcısının yaptığı açıklamalara göre 3D Sonic Max teknolojisinde çok önemli bir özellik daha yer alıyor. Birçok parmak izi tarayıcı iki boyutlu tarama kullandığı için, sensörün aldatılma ihtimali yüksek. Ancak verilen bilgilere göre Qualcomm'un 3D Sonic Max parmak izi tarayıcısı aynı anda kalp atış hızını da kontrol ederek, cihazın yapay bir şekilde oluşturulmuş parmak izleriyle açılmasını imkansız hale getiriyor. Oldukça etkileyici görünen bu özelliğin ne denli sağlıklı çalıştığını görmek için de 3D Sonic Max teknolojisinin yaygınlaşmasını beklememiz gerekecek.

https://www.gizchina.com/2019/12/07/qualcomm-says-it-has-the-best-fingerprint-scanner-available/