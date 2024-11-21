Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 performanslı olacak

- ARM PC segmentinde %50 pazar payı hedefliyor
- İkinci nesil Oryon çekirdekleri iddialı olacak
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Qualcomm, yılın başında AI PC pazarını hedefleyen oldukça rekabetçi Snapdragon X Elite işlemcilerini tanıttı. Güçlü performans değerlerine sahip olan işlemciler oldukça ilgi gördü. Şirket, yakın zamanda düzenlenen "Yatırımcı Günü" konferansında, daha çekici seçenekler sunarak PC işini büyütmeyi planladığını açıkladı.
ARM PC segmentinde %50 pazar payı hedefliyor
Daha önce 2027 yılına kadar ARM işlemcili bilgisayar pazarında %50 pazar payı hedefi koyan Qualcomm, biraz frene basarak hedefini 2029'a kadar %30-50 pazar payı olarak güncelledi. Şirket ayrıca AI PC segmentinde 4 milyar dolar gelir hedefliyor. Qualcomm bu hedefe ulaşmak için 600 dolar fiyat seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için daha uygun fiyatlı işlemciler sunmayı planlıyor.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.