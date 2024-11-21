Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 performanslı olacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un ikinci nesil Oryon CPU çekirdekleri mobil segmenti hedeflerken, üçüncü nesil 2025'te Snapdragon X "AI PC" platformlarını hedef alacak.

Qualcomm, yılın başında AI PC pazarını hedefleyen oldukça rekabetçi Snapdragon X Elite işlemcilerini tanıttı. Güçlü performans değerlerine sahip olan işlemciler oldukça ilgi gördü. Şirket, yakın zamanda düzenlenen "Yatırımcı Günü" konferansında, daha çekici seçenekler sunarak PC işini büyütmeyi planladığını açıkladı.

ARM PC segmentinde %50 pazar payı hedefliyor

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Daha önce 2027 yılına kadar ARM işlemcili bilgisayar pazarında %50 pazar payı hedefi koyan Qualcomm, biraz frene basarak hedefini 2029'a kadar %30-50 pazar payı olarak güncelledi. Şirket ayrıca AI PC segmentinde 4 milyar dolar gelir hedefliyor. Qualcomm bu hedefe ulaşmak için 600 dolar fiyat seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için daha uygun fiyatlı işlemciler sunmayı planlıyor.

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İkinci nesil Oryon çekirdekleri iddialı olacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm ayrıca mobil için ikinci nesil Oryon çekirdeklerinin performansı hakkında da bilgiler paylaştı. Buna göre yeni çekirdekler önceki nesilden %30 daha yüksek performansa ve aynı performans düzeyinde %57 daha az güç tüketimine sahip olacak. Şirket ayrıca dizüstüler için üçüncü nesil Oryon çekirdekleri üzerinde çalıştığını ve 2025'te piyasaya çıkacağını açıkladı ancak performans değerlerini paylaşmadı.

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Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 güçlü olacak