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    Anlık Bildirim

    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 performanslı olacak

    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon CPU çekirdekleri %30 performans artışı ve %57 düşük güç tüketimi sunacak. Şirket, üçüncü nesil üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 
    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 güçlü olacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon CPU çekirdekleri mobil segmenti hedeflerken, üçüncü nesil 2025'te Snapdragon X "AI PC" platformlarını hedef alacak.

    Qualcomm, yılın başında AI PC pazarını hedefleyen oldukça rekabetçi Snapdragon X Elite işlemcilerini tanıttı. Güçlü performans değerlerine sahip olan işlemciler oldukça ilgi gördü. Şirket, yakın zamanda düzenlenen "Yatırımcı Günü" konferansında, daha çekici seçenekler sunarak PC işini büyütmeyi planladığını açıkladı.

    ARM PC segmentinde %50 pazar payı hedefliyor

    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 güçlü olacak Tam Boyutta Gör

    Daha önce 2027 yılına kadar ARM işlemcili bilgisayar pazarında %50 pazar payı hedefi koyan Qualcomm, biraz frene basarak hedefini 2029'a kadar %30-50 pazar payı olarak güncelledi. Şirket ayrıca AI PC segmentinde 4 milyar dolar gelir hedefliyor. Qualcomm bu hedefe ulaşmak için 600 dolar fiyat seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için daha uygun fiyatlı işlemciler sunmayı planlıyor.

    İkinci nesil Oryon çekirdekleri iddialı olacak

    Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleri %30 güçlü olacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm ayrıca mobil için ikinci nesil Oryon çekirdeklerinin performansı hakkında da bilgiler paylaştı. Buna göre yeni çekirdekler önceki nesilden %30 daha yüksek performansa ve aynı performans düzeyinde %57 daha az güç tüketimine sahip olacak. Şirket ayrıca dizüstüler için üçüncü nesil Oryon çekirdekleri üzerinde çalıştığını ve 2025'te piyasaya çıkacağını açıkladı ancak performans değerlerini paylaşmadı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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