Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm ve Mercedes F1 takımı iş birliğine imza atıyor

    Qualcomm ve Mercedes AMG PETRONAS F1 takımı, stratejik bir ortaklığa imza atıyor. Bu yıl F1’de yarışacak yeni Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE'a Snapdragon logosu eşlik edecek.
    Oy Ver
    Qualcomm ve Mercedes F1 takımı iş birliğine imza atıyor! Tam Boyutta Gör
    2023 Formula 1 sezonundan heyecanlandıran bilgiler gelmeye başladı. Hatırlayacak olursak kısa süre önce Ford ve Audi, F1 dünyasına adım atacağını açıklamıştı. Şimdi de Mercedes’in F1 takımı olan AMG Petronas, yarı iletken pazarının önde gelen isimlerinden Qualcomm ile uzun vadeli bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

    Qualcomm ve Mercedes F1 için el sıkıştı

    Bildirilenlere göre geçtiğimiz yıl Ferrari ortaklığı ile dikkat çeken Qualcomm, bu yıl teknolojilerini Mercedes ile birleştirecek. Taraftar için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyimler sunacak iş birliği kapsamında, F1 ekibinin Birleşik Krallık kampüsünde akıllı teknolojilere yer verilmesi planlanıyor.

    Ayrıca ortaklığın sonucu olarak F1 2023'e eşlik edecek Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE aracı dahil olmak üzeresürücülerin yarış kıyafetlerinde, personel kıyafetlerinde ve hatta Mercedes'in garajlarında Snapdragon logoları bulunacak. 

    Yapılan açıklamada Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı Ticari Direktörü Richard Sanders, Qualcomm Technologies ile iş birliği yapmaktan ve iş ortağı ekosistemini genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti. Buna ek olarak her iki şirketin teknoloji ve yeniliğe yönelik ortak tutkularına vurgu yapan yetkili isim, ortaklığın hayranlar, ortaklar ve ekipler için fayda sağlayacağını dile getirdi.

    Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Don McGuire ise, AMG Petronas'ın F1 dünyasında teknoloji odaklı bir takım olduğuna dikkat çekerek Snapdragon markası için mükemmel bir ortak olduğunu belirtti. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    notebook fan control 99 depremi organ mafyası sütten tereyağı eldesi fiziksel mi kargo kodu mazot yanar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız