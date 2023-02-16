Qualcomm ve Mercedes F1 takımı iş birliğine imza atıyor

Qualcomm ve Mercedes F1 için el sıkıştı
Bildirilenlere göre geçtiğimiz yıl Ferrari ortaklığı ile dikkat çeken Qualcomm, bu yıl teknolojilerini Mercedes ile birleştirecek. Taraftar için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyimler sunacak iş birliği kapsamında, F1 ekibinin Birleşik Krallık kampüsünde akıllı teknolojilere yer verilmesi planlanıyor.
Ayrıca ortaklığın sonucu olarak F1 2023'e eşlik edecek Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE aracı dahil olmak üzeresürücülerin yarış kıyafetlerinde, personel kıyafetlerinde ve hatta Mercedes'in garajlarında Snapdragon logoları bulunacak.
Yapılan açıklamada Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı Ticari Direktörü Richard Sanders, Qualcomm Technologies ile iş birliği yapmaktan ve iş ortağı ekosistemini genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti. Buna ek olarak her iki şirketin teknoloji ve yeniliğe yönelik ortak tutkularına vurgu yapan yetkili isim, ortaklığın hayranlar, ortaklar ve ekipler için fayda sağlayacağını dile getirdi.
Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Don McGuire ise, AMG Petronas'ın F1 dünyasında teknoloji odaklı bir takım olduğuna dikkat çekerek Snapdragon markası için mükemmel bir ortak olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah