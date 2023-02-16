Tam Boyutta Gör 2023 Formula 1 sezonundan heyecanlandıran bilgiler gelmeye başladı. Hatırlayacak olursak kısa süre önce Ford ve Audi, F1 dünyasına adım atacağını açıklamıştı. Şimdi de Mercedes’in F1 takımı olan AMG Petronas, yarı iletken pazarının önde gelen isimlerinden Qualcomm ile uzun vadeli bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

Qualcomm ve Mercedes F1 için el sıkıştı

Bildirilenlere göre geçtiğimiz yıl Ferrari ortaklığı ile dikkat çeken Qualcomm, bu yıl teknolojilerini Mercedes ile birleştirecek. Taraftar için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyimler sunacak iş birliği kapsamında, F1 ekibinin Birleşik Krallık kampüsünde akıllı teknolojilere yer verilmesi planlanıyor.

Ayrıca ortaklığın sonucu olarak F1 2023'e eşlik edecek Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE aracı dahil olmak üzeresürücülerin yarış kıyafetlerinde, personel kıyafetlerinde ve hatta Mercedes'in garajlarında Snapdragon logoları bulunacak.

F1 2023 takvimi açıklandı 4 ay önce eklendi

Yapılan açıklamada Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı Ticari Direktörü Richard Sanders, Qualcomm Technologies ile iş birliği yapmaktan ve iş ortağı ekosistemini genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti. Buna ek olarak her iki şirketin teknoloji ve yeniliğe yönelik ortak tutkularına vurgu yapan yetkili isim, ortaklığın hayranlar, ortaklar ve ekipler için fayda sağlayacağını dile getirdi.

Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Don McGuire ise, AMG Petronas'ın F1 dünyasında teknoloji odaklı bir takım olduğuna dikkat çekerek Snapdragon markası için mükemmel bir ortak olduğunu belirtti.

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Qualcomm ve Mercedes F1 takımı iş birliğine imza atıyor!