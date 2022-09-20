F1 2023 takvimi açıklandı: Türkiye GP takvimde yok!

Formula 1’de 2022 sezonunun bitişine 6 hafta kaldı. FIA, 2023 sezonun takvimini açıkladı. Geçen seneye göre kaldırılan ve eklenen yarışlar var. 2023 takviminde Türkiye GP yer almıyor. Bu da 2023 takviminden ayrılan biir ülke olmadığı sürece 2023'te Türkiye'de F1 yarışı düzenlenmeyeceği anlamına geliyor.
Yeni sezon 5 Mart'ta başlıyor
2023 sezonu 5 Mart 2023’te Bahreyn’de başlıyor. Tarihte ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek. 2022’ye kıyasla 2023 sezonunu 15 gün erken açıyoruz, 6 gün geç kapatıyoruz.
Takvimdeki ikonik yarışlardan Monako GP ve Belçika SPA GP yarışlarının kaldırılabileceği dedikoduları konuşuluyordu. Bu iki yarışın 2023 takviminde yer aldığını ancak Fransa GP’nin takvimden çıkarıldığını görüyoruz. Ayrıca Covid-19 nedeniyle üç yıldır F1’e ev sahipliği yapamayan Çin GP yeniden takvime dönüyor.
Normalde yaz arasından sonraki ilk yarış Belçika Spa yarışı olurdu. Belçika Spa GP, 2023 yaz arasından önceki ilk yarış olacak. Yaz arasından sonraki ilk yarış ise Hollanda GP olacak. Azerbaycan GP 30 Nisan’da yapılacak. Las Vegas'ın ortasına inşa edilen Las Vegas GP, sondan ikinci yarış olarak 19 Kasım'da düzenlenecek.26 Kasım’daki Abu Dabi GP ile 2023 sezonu sona erecek.
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|Mart 5
|Bahreyn
|Sakhir
|Mart 19
|Suudi Arabistan
|Cidde
|Nisan 2
|Avustralya
|Melbourne
|Nisan 16
|Çin
|Şangay
|Nisan 30
|Azerbaycan
|Bakü
|Mayıs 7
|Miami
|Miami
|Mayıs 21
|Emilia Romagna
|Imola
|Mayıs 28
|Monako
|Monako
|Haziran 4
|İspanya
|Batselona
|Haziran 18
|Kanada
|Montreal
|Temmuz 2
|Avusturya
|Spielberg
|Temmuz 9
|Birleşik Krallık
|Silverstone
|Temmuz 23
|Macaristan
|Budapeşte
|Temmuz 30
|Belçika
|Spa
|Ağustos 27
|Hollanda
|Zandvoort
|Eylül 3
|İtalya
|Monza
|Eylül 17
|Singapur
|Singapur
|Eylül 24
|Japonya
|Suzuka
|Ekim 8
|Katar
|Losail
|Ekim 22
|ABD
|Austin
|Ekim 29
|Meksika
|Mexico City
|Kasım 5
|Brezilya
|Sao Paulo
|Kasım 18
|Las Vegas
|Las Vegas
|Kasım 26
|Abu Dabi
|Yas Marina
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