F1 2023 takvimi açıklandı: Türkiye GP takvimde yok!

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Formula 1’de 2022 sezonunun bitişine 6 hafta kaldı. FIA, 2023 sezonun takvimini açıkladı. Geçen seneye göre kaldırılan ve eklenen yarışlar var. 2023 takviminde Türkiye GP yer almıyor. Bu da 2023 takviminden ayrılan biir ülke olmadığı sürece 2023'te Türkiye'de F1 yarışı düzenlenmeyeceği anlamına geliyor.

Yeni sezon 5 Mart'ta başlıyor

2023 sezonu 5 Mart 2023’te Bahreyn’de başlıyor. Tarihte ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek. 2022’ye kıyasla 2023 sezonunu 15 gün erken açıyoruz, 6 gün geç kapatıyoruz.

Takvimdeki ikonik yarışlardan Monako GP ve Belçika SPA GP yarışlarının kaldırılabileceği dedikoduları konuşuluyordu. Bu iki yarışın 2023 takviminde yer aldığını ancak Fransa GP’nin takvimden çıkarıldığını görüyoruz. Ayrıca Covid-19 nedeniyle üç yıldır F1’e ev sahipliği yapamayan Çin GP yeniden takvime dönüyor.

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Normalde yaz arasından sonraki ilk yarış Belçika Spa yarışı olurdu. Belçika Spa GP, 2023 yaz arasından önceki ilk yarış olacak. Yaz arasından sonraki ilk yarış ise Hollanda GP olacak. Azerbaycan GP 30 Nisan’da yapılacak. Las Vegas'ın ortasına inşa edilen Las Vegas GP, sondan ikinci yarış olarak 19 Kasım'da düzenlenecek.26 Kasım’daki Abu Dabi GP ile 2023 sezonu sona erecek.

F1 2023 takvimi Tarih Grand Prix Pist Mart 5 Bahreyn Sakhir Mart 19 Suudi Arabistan Cidde Nisan 2 Avustralya Melbourne Nisan 16 Çin Şangay Nisan 30 Azerbaycan Bakü Mayıs 7 Miami Miami Mayıs 21 Emilia Romagna Imola Mayıs 28 Monako Monako Haziran 4 İspanya Batselona Haziran 18 Kanada Montreal Temmuz 2 Avusturya Spielberg Temmuz 9 Birleşik Krallık Silverstone Temmuz 23 Macaristan Budapeşte Temmuz 30 Belçika Spa Ağustos 27 Hollanda Zandvoort Eylül 3 İtalya Monza Eylül 17 Singapur Singapur Eylül 24 Japonya Suzuka Ekim 8 Katar Losail Ekim 22 ABD Austin Ekim 29 Meksika Mexico City Kasım 5 Brezilya Sao Paulo Kasım 18 Las Vegas Las Vegas Kasım 26 Abu Dabi Yas Marina

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