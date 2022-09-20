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    F1 2023 takvimi açıklandı: Türkiye GP takvimde yok!

    Formula 1 2023 sezonunun yarış takvimi resmen duyuruldu. F1 2023'e hangi yarışlar eklendi? Hangi yarışlar kaldırıldı? Türkiye GP ne zaman düzenlenecek?          
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    F1 2023 takvimi açıklandı
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    Formula 1’de 2022 sezonunun bitişine 6 hafta kaldı. FIA, 2023 sezonun takvimini açıkladı. Geçen seneye göre kaldırılan ve eklenen yarışlar var. 2023 takviminde Türkiye GP yer almıyor. Bu da 2023 takviminden ayrılan biir ülke olmadığı sürece 2023'te Türkiye'de F1 yarışı düzenlenmeyeceği anlamına geliyor.

    Yeni sezon 5 Mart'ta başlıyor

    2023 sezonu 5 Mart 2023’te Bahreyn’de başlıyor. Tarihte ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek. 2022’ye kıyasla 2023 sezonunu 15 gün erken açıyoruz, 6 gün geç kapatıyoruz.

    Takvimdeki ikonik yarışlardan Monako GP ve Belçika SPA GP yarışlarının kaldırılabileceği dedikoduları konuşuluyordu. Bu iki yarışın 2023 takviminde yer aldığını ancak Fransa GP’nin takvimden çıkarıldığını görüyoruz. Ayrıca Covid-19 nedeniyle üç yıldır F1’e ev sahipliği yapamayan Çin GP yeniden takvime dönüyor.

    Normalde yaz arasından sonraki ilk yarış Belçika Spa yarışı olurdu. Belçika Spa GP, 2023 yaz arasından önceki ilk yarış olacak. Yaz arasından sonraki ilk yarış ise Hollanda GP olacak. Azerbaycan GP 30 Nisan’da yapılacak. Las Vegas'ın ortasına inşa edilen Las Vegas GP, sondan ikinci yarış olarak 19 Kasım'da düzenlenecek.26 Kasım’daki Abu Dabi GP ile 2023 sezonu sona erecek.

    F1 2023 takvimi
    Tarih Grand Prix Pist
    Mart 5 Bahreyn Sakhir
    Mart 19 Suudi Arabistan Cidde
    Nisan 2 Avustralya Melbourne
    Nisan 16 Çin Şangay
    Nisan 30 Azerbaycan Bakü
    Mayıs 7 Miami Miami
    Mayıs 21 Emilia Romagna Imola
    Mayıs 28 Monako Monako
    Haziran 4 İspanya Batselona
    Haziran 18 Kanada Montreal
    Temmuz 2 Avusturya Spielberg
    Temmuz 9 Birleşik Krallık Silverstone
    Temmuz 23 Macaristan Budapeşte
    Temmuz 30 Belçika Spa
    Ağustos 27 Hollanda Zandvoort
    Eylül 3 İtalya Monza
    Eylül 17 Singapur Singapur
    Eylül 24 Japonya Suzuka
    Ekim 8 Katar Losail
    Ekim 22 ABD Austin
    Ekim 29 Meksika Mexico City
    Kasım 5 Brezilya Sao Paulo
    Kasım 18 Las Vegas Las Vegas
    Kasım 26 Abu Dabi Yas Marina
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    M
    makine26 1 gün önce

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