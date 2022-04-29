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    QuantumScape, katı hal pillerinin EV şarj sürelerini yarıya indirebileceğini söylüyor

    Katı hal pil üreticisi QuantumScape, son çeyreğe dair gerçekleştirdiği etkinlikte üretim kapasitesini artırdıklarını ve 16 katmanlı pil hücresi geliştirdiklerini paylaştı.
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    QuantumScape, katı hal pillerinin geleceğine dair açıklama yaptı
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    ABD merkezli katı hal pil üreticisi QuantumScape, 2022'nin ilk çeyrek raporlarını açıkladığı bir etkinlik sırasında pil teknolojileri ve yeni girişimleri konularında bazı ayrıntıları da paylaştı. Şirket, katı hal hücrelerinin, elektrikli araç şarj süresini yarıya indirebileceğini ve hacimsel yoğunluğu %50'nin üzerinde çıkarabileceğini paylaştı.

    16 katmanlı pil hücresi geliştiriliyor

    Geçtiğimiz Şubat ayında QuantumScape, art arda 400 kez 15 dakikalık hızlı şarj döngüsünü tamamlayan, %10'dan %80'e kadar yenilenen ve yine de başlangıç ??enerjisinin %80'inden fazlasını koruyan katı hal piller üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

    Şirket, gerçekleştirdiği son etkinlikle beraber çok katmanlı hücreler geliştirme ve test etme çabalarının bir sonucu olarak halihazırda 500'ün üzerinde şarj döngüsüne dayanan 16 katmanlı bir katı hal pil hücresi geliştirdiğini paylaştı. Geliştirilen yeni katı hal pil hücresi aynı zamanda şirketin anot içermeyen bir formatı destekleyecek kadar esnek olan tescilli hücre mimarisini ilk kez sergilediği ürün olarak dikkat çekiyor.

    Üretim kapasitesini de geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla %50'den fazla miktarda artıran QuantumScape, pil hücrelerinin hem gücünü hem de enerjisini aynı anda iyileştirmenin mümkün olduğunu düşünüyor.

    QuantumScape CEO'su Jagdeep Singh: "2022 hedefimize ulaşmak için önemli çalışmalarımız devam ederken bu çeyrekte tescilli malzemelerimizdeki ve hücre formatımızdaki ilerlemenin ve üretim kalitesi iyileştirmelerinin kilometre taşlarına ulaşmak için güçlü bir başlangıç oluşturduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde bu cephelerde devam eden ilerlemeleri bildirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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