Squid Game'in 2. sezonundan yeni görseller yayınlandı

Tam Boyutta Gör Güney Kore yapımı Squid Game, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla tüm beklentilerin üzerine çıktı ve adeta global bir fenomene dönüşerek Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin yakaladığı bu başarı, yepyeni bir franchise'ın doğmasını sağladı. Bir yandan bu franchise'ı büyütmenin yollarını arayan Netflix, diğer yandan orijinal diziyi de ihmal etmiyor. Squid Game'in heyecanla beklenen 2. sezonu bu yıl izleyicilerle buluşacak.

Dün bir tanıtım videosu yayınlayarak bu yıl çıkacak yapımlarını tanıtan Netflix, bu tanıtım videosunda Squid Game'in 2. sezonuna da yer verdi. Ancak 2. sezondan yayınlanan tek görüntü bu olmadı. Çünkü bu videonun yayınlanmasından kısa süre sonra Netflix, 2. sezondan yeni görseller de paylaştı.

Squid Game 2. Sezon, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.

Netflix tarafından paylaşılan bu yeni görsellerde, Gi-hun'u, kendisini dizinin başında oyunlara katılmaya ikna eden The Recruiter (Gong Yoo) karakteriyle karşı karşıya görüyoruz.

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Bir diğer görselde, Güney Kore'nin yıldız isimlerinden olan Park Gyu-young'ın yeni sezonda hikâyeye dâhil olacak karakterini ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

Son görselde ise bu oyunların başındaki isim olan The Front Man karakteri, maskesini çıkarmış şekilde karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncu Lee Byung-hun'un canlandırdığı bu karakterin 2. sezonda çok daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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