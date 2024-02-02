Squid Game'in 2. sezonundan yeni görseller yayınlandı

Dün bir tanıtım videosu yayınlayarak bu yıl çıkacak yapımlarını tanıtan Netflix, bu tanıtım videosunda Squid Game'in 2. sezonuna da yer verdi. Ancak 2. sezondan yayınlanan tek görüntü bu olmadı. Çünkü bu videonun yayınlanmasından kısa süre sonra Netflix, 2. sezondan yeni görseller de paylaştı.
Squid Game 2. Sezon, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak
Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.
Netflix tarafından paylaşılan bu yeni görsellerde, Gi-hun'u, kendisini dizinin başında oyunlara katılmaya ikna eden The Recruiter (Gong Yoo) karakteriyle karşı karşıya görüyoruz.
Bir diğer görselde, Güney Kore'nin yıldız isimlerinden olan Park Gyu-young'ın yeni sezonda hikâyeye dâhil olacak karakterini ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
Son görselde ise bu oyunların başındaki isim olan The Front Man karakteri, maskesini çıkarmış şekilde karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncu Lee Byung-hun'un canlandırdığı bu karakterin 2. sezonda çok daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.