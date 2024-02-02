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    Anlık Bildirim

    Squid Game'in 2. sezonundan yeni görseller yayınlandı

    Netflix, bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in 2. sezonundan yeni görseller paylaştı. Dizinin heyecanla beklenen ikinci sezonu, bu yıl izleyici ile buluşacak.
    Squid Game 2. sezondan yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Güney Kore yapımı Squid Game, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla tüm beklentilerin üzerine çıktı ve adeta global bir fenomene dönüşerek Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin yakaladığı bu başarı, yepyeni bir franchise'ın doğmasını sağladı. Bir yandan bu franchise'ı büyütmenin yollarını arayan Netflix, diğer yandan orijinal diziyi de ihmal etmiyor. Squid Game'in heyecanla beklenen 2. sezonu bu yıl izleyicilerle buluşacak.

    Dün bir tanıtım videosu yayınlayarak bu yıl çıkacak yapımlarını tanıtan Netflix, bu tanıtım videosunda Squid Game'in 2. sezonuna da yer verdi. Ancak 2. sezondan yayınlanan tek görüntü bu olmadı. Çünkü bu videonun yayınlanmasından kısa süre sonra Netflix, 2. sezondan yeni görseller de paylaştı.

    Squid Game 2. Sezon, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

    Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.

    Netflix tarafından paylaşılan bu yeni görsellerde, Gi-hun'u, kendisini dizinin başında oyunlara katılmaya ikna eden The Recruiter (Gong Yoo) karakteriyle karşı karşıya görüyoruz.

    Bir diğer görselde, Güney Kore'nin yıldız isimlerinden olan Park Gyu-young'ın yeni sezonda hikâyeye dâhil olacak karakterini ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

    Son görselde ise bu oyunların başındaki isim olan The Front Man karakteri, maskesini çıkarmış şekilde karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncu Lee Byung-hun'un canlandırdığı bu karakterin 2. sezonda çok daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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