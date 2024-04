Quentin Tarantino, The Movie Critic'ten vazgeçti; Son filmi farklı bir proje olacak

Tam Boyutta Gör 10. filmini çektikten sonra film yönetmenliğine veda edeceğine yıllar önce karar veren Quentin Tarantino, bu son film olarak The Movie Critic'i seçmişti. Hatta Hollywood'da üst üste gelen grevler olmasa bu filmin çekimlerine geçtiğimiz yılın sonunda başlayacaktı. Ancak önce grevler, sonra da oyuncuların çekim takvimleri yüzünden film ertelenince Tarantino senaryoyu yeniden yazmaya kadar verdi ve günün sonunda da The Movie Critic'i çekmekten vazgeçti. Senaryosu hazır olan, hatta başrol oyuncuları da büyük ölçüde belirlenen film, sürpriz bir kararla rafa kaldırıldı.

Quentin Tarantino, son filmi olarak The Movie Critic'i çekmekten vazgeçmiş olsa da henüz bunun yerine neyi koyacağına karar vermiş değil. Yönetmenin yeni bir projede karar kıldığı için bu projeyi rafa kaldırmadığı, sadece artık bu filmi çekmek istemediği söyleniyor. Tarantino şimdi başa dönüp son filminin ne olacağına karar verecek.

The Movie Critic, 70'lerde Geçecek ve Bir Film Eleştirmenine Odaklanacaktı

Brad Pitt'in başrolünü üstleneceği The Movie Critic, gerek bir dönem filmi olmasıyla, gerekse konusuyla, Tarantino'nun ilk dönem işlerinden ziyade Once Upon a Time... in Hollywood'a yakın duracaktı. İzleyicileri 1977'nin Güney Kaliforniya'sına götürecek olan film, müstehcen dergiler için film eleştirileri yazan Jim Sheldon adlı eleştirmene odaklanacaktı.

Tarantino daha önce Cinema Speculation adlı kitabında da ele aldığı bu konuyu beyazperdeye taşımaya oldukça istekli görünüyordu. Bu yüzden son anda bu projeden cayması herkesi şaşırttı.

