Quentin Tarantino, The Movie Critic'ten vazgeçti; Son filmi farklı bir proje olacak

Quentin Tarantino, son filmi olarak The Movie Critic'i çekmekten vazgeçmiş olsa da henüz bunun yerine neyi koyacağına karar vermiş değil. Yönetmenin yeni bir projede karar kıldığı için bu projeyi rafa kaldırmadığı, sadece artık bu filmi çekmek istemediği söyleniyor. Tarantino şimdi başa dönüp son filminin ne olacağına karar verecek.
The Movie Critic, 70'lerde Geçecek ve Bir Film Eleştirmenine Odaklanacaktı
Brad Pitt'in başrolünü üstleneceği The Movie Critic, gerek bir dönem filmi olmasıyla, gerekse konusuyla, Tarantino'nun ilk dönem işlerinden ziyade Once Upon a Time... in Hollywood'a yakın duracaktı. İzleyicileri 1977'nin Güney Kaliforniya'sına götürecek olan film, müstehcen dergiler için film eleştirileri yazan Jim Sheldon adlı eleştirmene odaklanacaktı.
Tarantino daha önce Cinema Speculation adlı kitabında da ele aldığı bu konuyu beyazperdeye taşımaya oldukça istekli görünüyordu. Bu yüzden son anda bu projeden cayması herkesi şaşırttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)