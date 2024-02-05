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    Anlık Bildirim

    Quentin Tarantino'nun yeni filmi The Movie Critic gecikecek

    Quentin Tarantino'nun heyecanla beklenen yeni filmi The Movie Critic gecikecek. Tarantino'nun normalde 2023'ün sonunda çekmeyi planladığı filmin çekimleri 2025'e kalabilir.

    Quentin Tarantino yeni filminin çekimlerine 2025'te başlayacak Tam Boyutta Gör

    Şu anda hazırlık aşamasında olan en heyecan verici filmlerden biri de Quentin Tarantino imzalı The Movie Critic. Çektiği her filmle adından söz ettirmeyi başaran Tarantino'nun yeni filmi, aynı zamanda yönetmenin son filmi de olacak. Bu yüzden film için heyecanlı bir bekleyiş var. Ancak görünen o ki bu bekleyiş ilk başta düşünülenden daha uzun sürecek.

    Geçtiğimiz günlerde filmin başrolünü Brad Pitt'in üstleneceği açıklandığında, filmin çekim aşamasına bir adım daha yaklaştığı düşünülmüştü. Ancak görünen o ki Brad Pitt'in projeye dâhil olması, tam tersi bir etkiye sahip olmuş. Çünkü yıldız oyuncu son derece yoğun bir takvime sahip ve bu takvimde The Movie Critic'e yer açması pek mümkün görünmüyor.

    Bu yılın büyük bir bölümünü bir F1 pilotunu canlandırdığı Joseph Kosinski filminin çekimlerine ayıracak olan yıldız oyuncu, Tarantino'nun yeni filmi için kamera karşısına anca aylar sonra geçebilecek. Nitekim The Hollywood Reporter'dan Borys Kit tarafından paylaşılan son bilgiler, The Movie Critic'in çekimlerine büyük ihtimalle 2025'in ilk aylarında başlanacağını gösteriyor.

    Quentin Tarantino, The Movie Critic'in Senaryosunu Değiştiriyor

    Oysa Quentin Tarantino'nun ilk baştaki planı çekimlere 2023 bitmeden başlamaktı. Ancak Hollywood'da iki dev grev üst üste gelip tüm planları alt üst edince Tarantino'nun planları da sekteye uğradı. Yönetmenin bu süreçte hem başrol oyuncusu konusunda fikir değiştirip Brad Pitt'e yöneldiği, hem de Pitt'i beklemesi gerekeceği için bu sürede senaryoyu revize etmeye başladığı söyleniyor. Yani The Movie Critic sadece gecikmekle kalmayacak, aynı zamanda grevler olmasa ortaya çıkacak versiyonundan da farklı olacak.

    The Movie Critic, gerek bir dönem filmi olmasıyla, gerekse konusuyla, Tarantino'nun ilk dönem işlerinden ziyade Once Upon a Time... in Hollywood'a yakın duruyor. İzleyicileri 1977'nin Güney Kaliforniya'sına götürecek olan film, müstehcen dergiler için film eleştirileri yazan Jim Sheldon adlı eleştirmene odaklanacak.

    Brad Pitt'in canlandıracağı Jim Sheldon kurmaca bir karakter olsa da Tarantino'nun bu karakteri yazarken William Margold'dan esinlendiği düşünülüyor. Zira Tarantino, Cinema Speculation adlı kitabında Margold'dan övgüyle söz ediyor ve müstehcen dergilerde yazıyor olmasına rağmen Hollywood filmleri için yazdığı eleştirilerin son derece başarılı olduğunu söylüyor. William Margold, film eleştirileri yazmasının yanı sıra bir erotik film yönetmeni ve eski bir erotik film yıldızı olmasıyla Tarantino filmlerine konu olmaya son derece uygun bir isim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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