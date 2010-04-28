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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli HTC modeli kameralara yakalandı

9 yıl
9,4b
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2
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli HTC modeli kameralara yakalandı
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Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarıyla yakından tanıdığımız HTC'nin ''PC70110'' kod adlı yeni bir modeli FCC (Federal İletişim Komisyonu) kameralarına yakalandı.

HTC'nin Facebook'da ilk ipuçlarını verdiği ve bununla yetinmeyip isimlendirme için anket açtığı modelle herhangi bir bağlantısı olup olmadığı bilinmeyen PC70110'un Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacağı, fotoğraflardan da görülebileceği gibi QWERTY klavye donanımına sahip olacağı ve telefonun üzerinde 4 tane dokunmaya duyarlı tuş takımının yer aldığı söylenmekte. PC70110'un ne zaman tanıtılacağı, fiyatı seviyesi ve diğer özellikleri üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı. HTC cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.

QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli HTC modeli kameralara yakalandı
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Batuist 9 yıl
Bu kızaklı telefonların dezavantajı biraz kalın oluyorlar.. birde nokia n95teki gibi bir süre sonra takur tukur ediyor yalama olunca.. Tabi hepsi öyle olurmu bilmiyorum ama asla kızaklı bir telefon almam.. mekanik zamanla yıpranıyor..
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magicboyguccino 9 yıl

Batuist

Bu kızaklı telefonların dezavantajı biraz kalın oluyorlar.. birde nokia n95teki gibi bir süre sonra takur tukur ediyor yalama olunca.. Tabi hepsi öyle olurmu bilmiyorum ama asla kızaklı bir telefon almam.. mekanik zamanla yıpranıyor..


motorola milestone u yakından inceleme şansım oldu. özellikle kızağını 5-6 defa açık kapayıp boşluk olup olmadığına baktım. herhangi birşey yoktu. belirttiğin gibi bu boşluk bu telefonların derdi. ancak milestone'un mekanizması güzel gibi geldi bana. umarım htc sağlam birşeyler yapmıştır.
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