QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli HTC modeli kameralara yakalandı

Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarıyla yakından tanıdığımız HTC'nin ''PC70110'' kod adlı yeni bir modeli FCC (Federal İletişim Komisyonu) kameralarına yakalandı.

HTC'nin Facebook'da ilk ipuçlarını verdiği ve bununla yetinmeyip isimlendirme için anket açtığı modelle herhangi bir bağlantısı olup olmadığı bilinmeyen PC70110'un Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacağı, fotoğraflardan da görülebileceği gibi QWERTY klavye donanımına sahip olacağı ve telefonun üzerinde 4 tane dokunmaya duyarlı tuş takımının yer aldığı söylenmekte. PC70110'un ne zaman tanıtılacağı, fiyatı seviyesi ve diğer özellikleri üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı. HTC cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.