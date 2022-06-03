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    AMD’den Radeon RX 6700 sürprizi

    Radeon RX 6700 ekran kartı XT versiyonunda bir miktar daha düşük performans ve enerji tüketimi sunuyor. 550 Avro civarında fiyat etiketi ile piyasaya sürülebilir. 
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    Radeon RX 6700
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    Grafik dünyası AMD’nin giriş seviyesinde Radeon RX 6300 ekran kartı hamlesini beklerken firma sürpriz bir şekilde Radeon RX 6700 ekran kartını piyasaya sürdü. Sapphire ilk ürün sayfasını açan firma oldu.

    Radeon RX 6700 özellikleri neler?

    Radeon RX 6700 ekran kartı XT versiyonu gibi Navi 22 çekirdeğini temel alıyor ancak 2304 akış işlemcisi barındırıyor. Infinity Cache boyutu 80MB olurken 10GB GDDR6 bellek 160-bit veri yolunda çalışıyor. TDP değeri ise 220W oluyor.

    Sapphire tarafından tanıtılan Radeon RX 6700 ekran kartı iki farklı versiyonla geliyor ve 16Gbps bellek hızı ile 320GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Performans ise 11.5 TFLOPS olarak gerçekleşiyor.

    Dikkat çekici olan firma RX takısını kullanmamış. AMD yeni modeli için yeni bir isimlendirme mi yaptı yoksa Sapphire firmasına mı özel bilinmiyor. Radeon RX 6700 ekran kartının 9 Haziran tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Bu bakımdan fiyat konusunda bir bilgi yok ancak kaynaklar 550 Avro civarında bir fiyat etiketi iddia ediyor.

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    Piêr Dé Sans 3 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 18 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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