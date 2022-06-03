AMD’den Radeon RX 6700 sürprizi

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Grafik dünyası AMD’nin giriş seviyesinde Radeon RX 6300 ekran kartı hamlesini beklerken firma sürpriz bir şekilde Radeon RX 6700 ekran kartını piyasaya sürdü. Sapphire ilk ürün sayfasını açan firma oldu.

Radeon RX 6700 özellikleri neler?

Radeon RX 6700 ekran kartı XT versiyonu gibi Navi 22 çekirdeğini temel alıyor ancak 2304 akış işlemcisi barındırıyor. Infinity Cache boyutu 80MB olurken 10GB GDDR6 bellek 160-bit veri yolunda çalışıyor. TDP değeri ise 220W oluyor.

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Sapphire tarafından tanıtılan Radeon RX 6700 ekran kartı iki farklı versiyonla geliyor ve 16Gbps bellek hızı ile 320GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Performans ise 11.5 TFLOPS olarak gerçekleşiyor.

Dikkat çekici olan firma RX takısını kullanmamış. AMD yeni modeli için yeni bir isimlendirme mi yaptı yoksa Sapphire firmasına mı özel bilinmiyor. Radeon RX 6700 ekran kartının 9 Haziran tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Bu bakımdan fiyat konusunda bir bilgi yok ancak kaynaklar 550 Avro civarında bir fiyat etiketi iddia ediyor.

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