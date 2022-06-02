Ryzen 7000 dahili grafik birimi detaylanıyor

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AMD’nin işlemci tarafında çıtayı daha da yukarı çekeceği Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemci serisi geçtiğimiz hafta lanse edilmişti. AMD pek üzerinde durmasa da Ryzen 7000 ilk kez bir dahili grafik birimi sunacak.

Ryzen 7000 grafikleri ne kadar iyi?

AMD bilindiği üzere dahili grafik birimlerini APU adını verdiği işlemci serilerinde kullanıyor. Ana işlemci serisinde ise grafik birimi yer almıyor. Buna karşın Intel tüm işlemcilerinde dahili grafik birimine yer verirken küçük çaplı bir seride dahili grafik yer almıyor. Bu da haliyle AMD için bir dezavantaj oluyor.

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Zen 4 mimarisi üzerine inşa edilen 5nm sürecindeki Ryzen 7000 serisi ilk kez dahili grafik birimi barındırması açısından dikkat çekici. Bununla birlikte grafik avantajı APU ailesinde kalmaya devam edecek gibi zira pek iddialı değil.

Gelen bilgilere göre Ryzen 7000 işlemcilerinde 6nm sürecinde bir GPU birimi yer alıyor. 2 adet RDNA 2 kümesi 128 akış işlemcisine ulaşıyor. Bu oldukça düşük bir rakam. AMD’nin herhangi bir APU modelinde 384’ün altında akış işlemcisi bulunmuyor. Bu bakımdan temel grafik programları veya kodek oynatmak için ideal ancak daha fazlası pek mümkün değil gibi.

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