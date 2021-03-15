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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor

    Avrupa’ya sadece bir kaç bin Radeon RX 6700 XT ekran kartı tedarik edildi ve yetişen alır tarzında bir satış olacak. Bu da kartın kara borsaya düşme ihtimalini arttırıyor.
    15 Mart 2021, 17:00 (8 sa.)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Grafik kartı pazarının geçen yıl yakasına yapışan stok sıkıntısı kabusu bu yıl da devam ediyor. AMD’nin çiçeği burnunda ekran kartı Radeon RX 6700 XT çok sınırlı bir stok ile satışa sunuluyor.

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    Radeon RX 6700 XT sıkıntılı başladı

    Nvidia’nın Ampere mimarili ekran kartlarında yaşadığı sıkıntının aynısını Radeon RX 6700 XT ekran kartı da yaşıyor. Avrupa’ya sadece bir kaç bin adet Radeon RX 6700 XT sağlanabildiği gelen bilgiler arasında.

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    Ülke bazına indiğimizde ise yüz veya iki yüz adet ekran kartı dağıtılabildiği hesap ediliyor. Henüz AMD’nin ne kadar stok ayırdığı bilinmiyor ancak dünya çapında büyük bir stok sıkıntısı oluştuğu anlaşılıyor.

    Yonga üretiminde kilit nokta TSMC ve bir süredir Tayvanlı dev taleplere yetişemiyor. Pandeminin de etkisiyle patlama yapan yonga taleplerini karşılayacak yeni üretim bantları ancak yılın ikinci yarısında devreye girecek. Bu da bir süre daha stok sıkıntısının devam edeceğini gösteriyor.



    https://www.techpowerup.com/279735/amd-to-supply-only-a-few-thousand-radeon-rx-6700-xt-gpus-for-europe-at-launch
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanki diğerleri yaşamıyor
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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artik bu isin salgin ile alakali olmadigini dusunmeye basladim. Bilerek yapiyorlar gibime geliyor.
    Yanıtla +1
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Politika bunlar. Pandemiymiş, madencisiymiş. Geç. Grafik üreticileri anlaşmalı olarak yürüto bu işleri. Yersen.
    Yanıtla +2
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    insanlar bu ramlerin bi b*ka yaramadığını ne zaman öğrenecek !
    APU grafik kartı kullanıyorum 2GB ram isteyen oyuna anakart biosunda 64MB ayırınca oyun sorunsuz çalışıyor !
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    Romeo84 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    hadi canımmm....
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    haktan24 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    neyse bende gidip rx580 rog kartım ı 6 bin tl satayım :D :D piyasa ne hale geldi elimdeki kart ı bile cıkarsam yerine kart koyamıyorum anca rx560 rx 550 koyarım 1050 ti ler bile 3000 arası olmus....
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    akif_gamer (akif ozgun) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da ekran kartı Tanzim satış noktaları kurulacak yakında. Ülke bazında birkaç yüz nedir ? Ne hale geldi piyasalar.
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ŞAŞIRDIKMI HAYIR :S
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