Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor

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Grafik kartı pazarının geçen yıl yakasına yapışan stok sıkıntısı kabusu bu yıl da devam ediyor. AMD’nin çiçeği burnunda ekran kartı Radeon RX 6700 XT çok sınırlı bir stok ile satışa sunuluyor.

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Radeon RX 6700 XT sıkıntılı başladı

Nvidia’nın Ampere mimarili ekran kartlarında yaşadığı sıkıntının aynısını Radeon RX 6700 XT ekran kartı da yaşıyor. Avrupa’ya sadece bir kaç bin adet Radeon RX 6700 XT sağlanabildiği gelen bilgiler arasında.

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Ülke bazına indiğimizde ise yüz veya iki yüz adet ekran kartı dağıtılabildiği hesap ediliyor. Henüz AMD’nin ne kadar stok ayırdığı bilinmiyor ancak dünya çapında büyük bir stok sıkıntısı oluştuğu anlaşılıyor.

Yonga üretiminde kilit nokta TSMC ve bir süredir Tayvanlı dev taleplere yetişemiyor. Pandeminin de etkisiyle patlama yapan yonga taleplerini karşılayacak yeni üretim bantları ancak yılın ikinci yarısında devreye girecek. Bu da bir süre daha stok sıkıntısının devam edeceğini gösteriyor.

https://www.techpowerup.com/279735/amd-to-supply-only-a-few-thousand-radeon-rx-6700-xt-gpus-for-europe-at-launch

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