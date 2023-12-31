Sapphire RX 6750 GRE “Black Diamond” ekran kartını tanıttı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler ekran kartı üreticilerinden olan Sapphire, göz alıcı tasarıma sahip yeni ekran kartını duyurdu. Sapphire Radeon RX 6750 GRE “Black Diamond” hem görünüşü hem de performansı ile RTX 4060 serisine rakip oluyor.

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RX 6750 GRE “Black Diamond” 12GB VRAM ile geliyor

Sapphire’ın “Black Diamond” isimli yeni Radeon RX 6750 GRE varyantı, siyah teması ile göz kamaştırıyor. Kartın üzerindeki altın sarısı aksanlar ile üst düzey bir görüntü sunuyor. Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond", estetik özelliklerinin yanı sıra, ısının GPU genelinde yeterince dağılmasını sağlamak için daha yüksek hava basıncının akışına olanak tanıyan bir fan tasarımıyla geliyor. Üstelik GPU'nun arka plakasında termal transfere yardımcı olan çeşitli kesikler de bulunuyor; bu da GPU'nun soğutmasının çok yönlü ve her senaryo için yeterli olduğu anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Black Diamond kartı, AMD’nin Radeon RX 6750 GRE modelini baz alıyor. RDNA2 mimarisinde üretilen kart Navi 22 grafik birimini baz alıyor. 12GB VRAM’e 40 işlem birimi, 40 RT hızlandırıcı, 2560 çekirdek eşlik ediyor. Kartın TBP değeri ise 230W olarak belirlenmiş. Kartın Sapphire modeli, hız aşırtmalı seçeneğe sahip ve oyunlarda 2475 MHz’e kadar çıkabiliyor.



Yalnızca Çin’de satışa sunulacak

Sapphire’ın Black Diamond kartı performans testlerinde 8GB VRAM’li RTX 4060’tan %50 daha yüksek performans sergiliyor ve her iki kart için belirlenen fiyat da 2399 Yen olarak belirlenmiş. Kartın yalnızca Çin pazarında satılması bekleniyor.

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Sapphire RX 6750 GRE Black Diamond tanıtıldı