Sapphire RX 6750 GRE “Black Diamond” ekran kartını tanıttı

RX 6750 GRE “Black Diamond” 12GB VRAM ile geliyor
Sapphire’ın “Black Diamond” isimli yeni Radeon RX 6750 GRE varyantı, siyah teması ile göz kamaştırıyor. Kartın üzerindeki altın sarısı aksanlar ile üst düzey bir görüntü sunuyor. Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond", estetik özelliklerinin yanı sıra, ısının GPU genelinde yeterince dağılmasını sağlamak için daha yüksek hava basıncının akışına olanak tanıyan bir fan tasarımıyla geliyor. Üstelik GPU'nun arka plakasında termal transfere yardımcı olan çeşitli kesikler de bulunuyor; bu da GPU'nun soğutmasının çok yönlü ve her senaryo için yeterli olduğu anlamına geliyor.
Yalnızca Çin’de satışa sunulacak
Sapphire’ın Black Diamond kartı performans testlerinde 8GB VRAM’li RTX 4060’tan %50 daha yüksek performans sergiliyor ve her iki kart için belirlenen fiyat da 2399 Yen olarak belirlenmiş. Kartın yalnızca Çin pazarında satılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.