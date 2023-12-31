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    Anlık Bildirim

    Sapphire RX 6750 GRE “Black Diamond” ekran kartını tanıttı

    Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan Sapphire, yeni Radeon ekran kartını tanıttı. Radeon RX 6750 Black Diamond, göz alıcı tasarımı ve başarılı perfomansı ile dikkat çekiyor.
    Sapphire RX 6750 GRE Black Diamond tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler ekran kartı üreticilerinden olan Sapphire, göz alıcı tasarıma sahip yeni ekran kartını duyurdu. Sapphire Radeon RX 6750 GRE “Black Diamond” hem görünüşü hem de performansı ile RTX 4060 serisine rakip oluyor.

    RX 6750 GRE “Black Diamond” 12GB VRAM ile geliyor

    Sapphire’ın “Black Diamond” isimli yeni Radeon RX 6750 GRE varyantı, siyah teması ile göz kamaştırıyor. Kartın üzerindeki altın sarısı aksanlar ile üst düzey bir görüntü sunuyor. Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond", estetik özelliklerinin yanı sıra, ısının GPU genelinde yeterince dağılmasını sağlamak için daha yüksek hava basıncının akışına olanak tanıyan bir fan tasarımıyla geliyor. Üstelik GPU'nun arka plakasında termal transfere yardımcı olan çeşitli kesikler de bulunuyor; bu da GPU'nun soğutmasının çok yönlü ve her senaryo için yeterli olduğu anlamına geliyor.

    Sapphire RX 6750 GRE Black Diamond tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Black Diamond kartı, AMD’nin Radeon RX 6750 GRE modelini baz alıyor. RDNA2 mimarisinde üretilen kart Navi 22 grafik birimini baz alıyor. 12GB VRAM’e 40 işlem birimi, 40 RT hızlandırıcı, 2560 çekirdek eşlik ediyor. Kartın TBP değeri ise 230W olarak belirlenmiş. Kartın Sapphire modeli, hız aşırtmalı seçeneğe sahip ve oyunlarda 2475 MHz’e kadar çıkabiliyor.


    Yalnızca Çin’de satışa sunulacak

    Sapphire’ın Black Diamond kartı performans testlerinde 8GB VRAM’li RTX 4060’tan %50 daha yüksek performans sergiliyor ve her iki kart için belirlenen fiyat da 2399 Yen olarak belirlenmiş. Kartın yalnızca Çin pazarında satılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 22 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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