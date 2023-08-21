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    Radeon RX 6750 GRE ortaya çıktı: İşte özellikleri

    AMD, RDNA 2 tabanlı Radeon RX 6750 GRE ekran kartı için çalışmalara başladı. Peki RX6000 ailesine eklenecek yeni GRE modeli neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..
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    Radeon RX 6750 GRE ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda RDNA 3 mimarisini temel alan Radeon RX 7900 GRE modelini duyuran AMD, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi Çin'den gelen raporlar, AMD'nin başka bir GRE modeli üzerinde daha çalıştığını çıkardı. Bu kart RDNA 2 mimarili RX 6750 GRE olacak. İşte detaylar.

    Radeon RX 6750 GRE ortaya çıktı

    Bilmeyenler için GRE kısaltması, AMD tarafından Çin Yeni Yılı'nı anmak için tasarlanan Golden Rabbit Edition sürümünü temsil ediyor. Bugünse, AMD ve Nvidia'nın üretim ortaklarından Yeston, bir Radeon RX 6750 GRE modelinin yolda olduğunu gösteren önemli bilgiler paylaştı. 

    RX 6750 GRE'nin RX 6750 XT'nin yükseltilmiş bir versiyonu olacağı doğrulandı, ancak ayrıntılar henüz açıklanmadı. Hatırlayacak olursak RX 6750 XT, 2560 Akış İşlemcili Navi 22 GPU ile tanıtıldı. Bu noktada kartın RX 6800'de bulunan Navi 21 GPU ile satışa çıkabileceği belirtiliyor. Bu doğrulandığı taktirde 8GB bellek ve 256 bit veriyoluile karşılaşabiliriz.

    Ayrıca yeni kartın, 299 dolar fiyat etiketiyle GeForce RTX 4060 Ti (399 dolar) performansı sunduğu söyleniyor. Ancak kartın çıkış tarihi veya bu modelin RX 7900 GRE'de olduğu gibi (XFX, Sapphire ve PowerColor) belirli markalara özel olup olmayacağı belli değil. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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