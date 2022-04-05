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    Radeon RX 6950XT gelecek ay piyasaya çıkabilir

    AMD’nin RDNA 2 mimarisini biraz elden geçireceği yeni Radeon RX 6x50 XT ekran kartı  serisi için zaman daralıyor. Gelecek ay itibariyle 3 yeni ekran kartı görebiliriz. 
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    Radeon RX 6950XT
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    RDNA 3 grafik mimarisi için önünde halen biraz daha süre olan AMD bu boşluğu RDNA 2 güncellemesi ile doldurmayı planlıyor. Radeon RX 6x50 XT serisi olarak hazırlanan kartların gelecek ay piyasaya çıkacağı iddia edildi. 

    Radeon RX 6x50 XT serisi geliyor

    AMD’nin RDNA 2 güncellemesinde 6nm sürecine geçiş yapacağı iddiaları olsa da yeni bilgiler 7nm sürecinin devam edeceğini gösteriyor. AMD hızları bir miktar daha arttırarak TDP değerlerini yukarı çekecek. 

    Radeon RX 6650 XT ekran kartı Radeon RX 6600XT ile aynı karakteristik özelliklere sahip. Bellek hızı ise 18Gbps sınırına çekilmiş. Bu da muhtemelen TDP değerini arttıracak zira artık tek fan yerine çit fan tasarımı tercih ediliyor. 

    Radeon RX 6750 XT ekran kartı da yine 18Gbps bellek hızına sahip. Üçlü fan artan hızları denelemeye çalışacak. Radeon RX 6950 XT ekran kartı ise 350W TDP değerine sahip. Muhtemelen saat frekansları bir miktar yukarı çekilmiş.  


    Radeon RX 6750 XT
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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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