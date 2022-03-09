Yenilenmiş Radeon RX 6000 serisi için Nisan ayı ihtimali

AMD’nin optimize edilmiş yeni Radeon RX 6000 serisini tanıtmasını beklerken CES 2022 fuarında mevcut RDNA 2 mimarisine hem mobil hem masa üstü tarafta yeni üyeler eklendiğini görmüştük. Yenilenmiş Raden RX 6000 serisi ise Nisan ayını bekliyor.
Yeni Raden RX 6000 ekran kartları neler?
AMD’nin grafik pazarında önemli işler yapan RDNA 2 mimarisini biraz daha elden geçirerek RDNA 3 gelene kadar aradaki boşluğu doldurmaya yönelik satışa sunacağı biliniyor. Kaynaklar Nisan sonlarında bir hamle bekliyor.
Intel’in yeni çıkacak Arc A serisi ekran kartlarına ve Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ekran kartına bir hamle olarak piyasaya çıkacak yeni seride 3 modelin olacağı belirtildi. Radeon RX 6950XT ekran kartı RTX 3090 Ti, Radeon RX 6750XT ekran kartı Intel Arc A700, Radeon RX 6650XT ekran kartı ise Intel Arc A500 serisine cevap verecek.
Henüz net bilgiler yok ancak Radeon RX 6950XT ekran kartının 18Gbps GDDR6 bellek ve 350W seviyesine yükselen TDP ile geleceği daha önce sızdırılmıştı. Bu bakımdan diğer modellerin de benzer bir optimizasyona gideceği anlaşılıyor. Böylece performans tarafında bir miktar daha artış elde edilebilecek. Kaynaklar 20 veya 21 Nisan tarihinde bir tanıtım bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..