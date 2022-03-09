Yenilenmiş Radeon RX 6000 serisi için Nisan ayı ihtimali

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AMD’nin optimize edilmiş yeni Radeon RX 6000 serisini tanıtmasını beklerken CES 2022 fuarında mevcut RDNA 2 mimarisine hem mobil hem masa üstü tarafta yeni üyeler eklendiğini görmüştük. Yenilenmiş Raden RX 6000 serisi ise Nisan ayını bekliyor.

Yeni Raden RX 6000 ekran kartları neler?

AMD’nin grafik pazarında önemli işler yapan RDNA 2 mimarisini biraz daha elden geçirerek RDNA 3 gelene kadar aradaki boşluğu doldurmaya yönelik satışa sunacağı biliniyor. Kaynaklar Nisan sonlarında bir hamle bekliyor.

Ekran kartları MSRP fiyatlarına düşmeye devam ediyor 1 hf. önce eklendi

Intel’in yeni çıkacak Arc A serisi ekran kartlarına ve Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ekran kartına bir hamle olarak piyasaya çıkacak yeni seride 3 modelin olacağı belirtildi. Radeon RX 6950XT ekran kartı RTX 3090 Ti, Radeon RX 6750XT ekran kartı Intel Arc A700, Radeon RX 6650XT ekran kartı ise Intel Arc A500 serisine cevap verecek.

Henüz net bilgiler yok ancak Radeon RX 6950XT ekran kartının 18Gbps GDDR6 bellek ve 350W seviyesine yükselen TDP ile geleceği daha önce sızdırılmıştı. Bu bakımdan diğer modellerin de benzer bir optimizasyona gideceği anlaşılıyor. Böylece performans tarafında bir miktar daha artış elde edilebilecek. Kaynaklar 20 veya 21 Nisan tarihinde bir tanıtım bekliyor.

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