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    Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT ve RX 6650 XT ekran kartları tanıtıldı

    RDNA 2 mimarisinin elden geçirilerek biraz daha hızlandırıldığı yeni Radeon RX 6x50 XT ekran kartı serisi tanıtıldı. AMD muadil rakiplerine karşı üstünlük sağladığı iddiasında. 
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    AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisini piyasaya sürene kadar bir geçiş adımı olarak hazırladığı yeni Radeon RX 6x50 XT ekran kartı serisi tanıtıldı. Yeni ekran kartları orijinallere göre bir miktar elden geçirilmiş. 

    Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT ve RX 6650 XT

    Radeon RX 6x50 XT ekran kartı serisi aynı 7nm RDNA 2 mimarisini temel alıyor. Farklı olarak ise AMD yazılım tarafında performansı arttıran dokunuşlar yapmış. Sızdırılan testlerde de yeni Radeon yazılımının performansta etkili olduğu belirtilmişti. Yine bellek hızı 18 Gbps oluyor ve yüzde 12.5 civarında bant genişliği artışı elde ediliyor. 

    Radeon RX 6950 XT ekran kartı 5120 akış işlemcisi barındırırken oyun hızı 2100MHz ile bir miktar arttırılmış. 128MB Infinity Cache yanında 16GB GDDR6 bellek yer alıyor. Firma GeForce RTX 3090 ekran kartını geride bıraktığını belirtiyor. Bu kartın fiyatı 1099$ olacak.  

    Radeon RX 6750 XT ekran kartı 2495MHz oyun hızına çıkıyor. RTX 3070 ekran kartını geride bırakırken RTX 3070 Ti ile de mücadeleye girişiyor. Bu kart da 549$ olarak piyasaya çıkacak. Son olarak Radeon RX 6650XT ekran kartı 399$ olarak piyasaya çıkacak ve RX 6600 XT ekran kartı da piyasadan kalkacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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