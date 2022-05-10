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    AMD döküm kapasitesi için 6.5 milyar dolar ödeyecek

    AMD’nin yonga tasarımlarını fiziksel hale getirebilmek için 6 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Bunun büyük kısmı ise TSMC’ye depozito olacak.  
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    AMD
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    Küresel çip krizi nedeniyle tasarımcıların yongalarını döktürmesi iyice pahalı hale gelmeye başladı. Zaten konu yongaları döktürebilmek değil artık döküm için kapasite ayırabilmek. Hal böyle olunca depozitolar havada uçuyor. 

    AMD döküm için servet harcıyor

    Firmanın rekor ilk çeyrek tablolarında dikkat çeken bir detay vardı. Yıl içerisinde AMD’nin döküm harcamaları için 6.4 milyar dolar civarında oldukça büyük bir birikim ayırdığı görülüyor. Bu muhtemelen 5nm süreci için TSMC bantlarını kapatmaya harcanacak. Ayrıca yıllık döküm masrafı ve GlobalFoundries’e ödenen miktarlar da buna dahil. 

    2023 yılında AMD’nin 1.86 milyar dolar daha ödeme yapacağı görülüyor. Sonraki yıllar ise miktar azalıyor. 5 yıllık süre içerisinde AMD’nin toplamda 10 milyar dolarlık bir harcama tahmin ettiği anlaşılıyor. 

    Apple bu noktada daha rekabetçi bir konumda olduğu için sadece bu yıl 17 milyar dolar civarında TSMC’ye ödeme yapacak. Nvidia’nın da 10 milyar dolar civarında bir bütçe ayırdığı gündeme gelmişti. Yani artık asıl önemli olan bantları ayırabilmek için verilen depozit haline gelmiş durumda. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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