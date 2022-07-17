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    Radeon RX 7600 XT önceki nesli unutturacak

    Radeon RX 7600 XT iddialara göre mevcut neslin amiral gemilerine kafa tutacak bir performans ile geliyor. Navi 3x grafik mimarisi RTX 4000 serisine soğuk terler döktürebilir. 
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    Radeon RX 7600 XT
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    Bu yıl ekran kartı pazarında en önemli hamlesini yapmaya hazırlanan AMD çalışmalarını sürdürüyor. RDNA 3 mimarisi önceki nesle göre performans çıtasını oldukça yukarı çekeceğe benziyor.

    Radeon RX 7600 XT neler sunacak?

    Sızıntılara göre RDNA 3 tabanlı Navi 33 çekirdeği Radeon RX 7600 serisine hayat verecek. 4096 akış işlemcisine kadar çıkabilecek çekirdek sayısı Navi 23 çekirdeğini ikiye katlamış oluyor. 8GB grafik belleği 128-bit veri yoluna sahip ve önceki nesle göre bir miktar daha hızlı.

    Navi 33 çekirdeği en tepede Radeon RX 7600 XT ekran kartında kullanılacak. 128MB Infinity Cache barındıracak ekran kartının Radeon RX 6900 XT ekran kartına göre hem rasterleştirme hem de ışın izleme performansında daha iyi sonuçlar vereceği ifade ediliyor. TDP değeri ise 200W civarında olacak. Kaynaklar fiyat konusunda da 400$ civarında bir tahminde bulunuyor.

    Sadece Radeon RX 7600 XT ile elde edilen performans eşiği Radeon RX 7700 XT ve Radeon RX 7900 XT için beklentileri de arttırmış durumda. Özellikle Nvidia RTX 4000 ile kapışacak olan Radeon RX 7000 serisinin durgunluğa girmesi beklenen AMD’ye destek olabileceği düşünülüyor.

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    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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