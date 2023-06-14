Radeon RX 7700 ve 7800 XT ufukta göründü: Peki neler sunacak?

Radeon RX 7700 ve 7800 XT özellikleri netleşmeye başladı
Paylaşılan videoya göre Navi 32, Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX modellerinde karşımıza çıkan çok çipli yonga tasarımını koruyacak. Ancak merkezde yaklaşık 200 mm² büyüklüğünde tek bir GCD (Grafik Bilgi İşlem Kalıbı) ve dört MCD (Çoklu Önbellek Kalıbı) konumlandırılmış. Bunların her biri ise yaklaşık 37,5 mm² boyutlarında.
Kağıt üzerinde bu özelliklerin, doğrudan GeForce RTX 4070 ve 4070 Ti modellerine rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi