Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 3 mimarili orta üst seviye ekran kartları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu bağlamda Radeon RX 7700 ve 7800 XT hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak yeni bir Forbes röportajında AMD CEO'su ve Başkanı Lisa Su, her iki karta güç vermesi beklenen Navi 32 yongasına açıklık getirdi. Peki Radeon RX 7700 ve 7800 XT'den neler bekliyoruz? İşte bildiklerimiz.

RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi! 2 gün önce eklendi

Radeon RX 7700 ve 7800 XT özellikleri netleşmeye başladı

Paylaşılan videoya göre Navi 32, Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX modellerinde karşımıza çıkan çok çipli yonga tasarımını koruyacak. Ancak merkezde yaklaşık 200 mm² büyüklüğünde tek bir GCD (Grafik Bilgi İşlem Kalıbı) ve dört MCD (Çoklu Önbellek Kalıbı) konumlandırılmış. Bunların her biri ise yaklaşık 37,5 mm² boyutlarında.

Tam Boyutta Gör Bu noktada toplam 350mm² boyutlara sahip olacak Navi 32, abisi Navi 31'den yaklaşık %30 daha küçük diyebiliriz. Ayrıca Navi 31'in altı MCD'sine (Çoklu Önbellek Kalıbı) kıyasla dört MCD'ye ev sahipliği yapıyor. Son söylentilere göre RX 7700 ve 7800 XT'ye güç vermesi beklenen Navi 32, 3840 Akış İşlemcisi, 60 adede kadar Bilgi İşlem Birimi, 50MB ve üzeri Infinity Önbellek ve 256 bit bellek veri yoluna sahip olacak.

Kağıt üzerinde bu özelliklerin, doğrudan GeForce RTX 4070 ve 4070 Ti modellerine rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Radeon RX 7700 ve 7800 XT ufukta göründü: Peki neler sunacak?