Güneş enerjili elektrikli kamyon dünyanın en yüksek volkanına tırmanarak rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bir kamyon, yalnızca güneş enerjisi kullanarak dünyanın en yüksek yanardağına tırmanarak en yüksek irtifaya çıkan elektrikli araç rekorunun kırdı.

Avusturyalı nakliye ve lojistik şirketi Gebrüder Weiss'in sponsorluğunda Peak Evolution adlı İsviçreli bir ekip, güneş enerjisiyle çalışan elektrikli kamyonlarıyla Şili'de deniz seviyesinden 6.500 metre yüksekte bulunan Ojos del Salado'nun batı ucuna başarıyla tırmandı. Elektrikli kamyon, iki ay önce deniz yoluyla Rotterdam üzerinden İsviçre'den Şili'ye nakledildi. Buradan kara yoluyla Atacama bölgesine nakledildi ve burada ekip, Şili'nin 3.400 metre yükseklikteki Maricunga tuz gölüne tırmanış için hazırlanmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Keşif aracı çok amaçlı bir taşıyıcı olan Aebi VT450'yi temel alıyor. Ancak dizel yerine her biri 120 kW çıkışlı iki elektrik motorundan güç alıyor. Kamyonda, 90 kWh kapasiteli EcoVolta lityum iyon batarya bulunuyor ve bu batarya ile 200 km yol gidebiliyor.

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Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli kamyon, tavanındaki 4 güneş paneli ve yere yerleştirilmiş 16 panel ile şarj ediliyor. Paneller 370 W pik güce ve %22,5 verimliliğine sahip. Sistemin toplam gücü 7,4 kWp olup, 10 saatte yaklaşık 150 km'lik menzil sağlayabiliyor.

Elektrikli araçlar yüksek irtifada güç kaybetmiyor

Elektrikli kamyonetin en güzel yanı tıpkı diğer elektrikli araçlar gibi, içten yanmalı araçların aksine yüksek irtifalarda güç kaybetmemeleri. Yine de dünyanın en yüksek yanardağının zorlu arazi ve çevre koşulları, güneş enerjili elektrikli kamyonu ve deneyimli dağcılardan oluşan üç kişilik ekibi zorladı. Peak Evolution CEO'su ve geliştiricisi Patrik Koller, "Bu zorlu koşullara rağmen, özel olarak geliştirdiğimiz aracımız, bırakın güneş enerjili olanı, diğer tüm e-araçlardan daha yüksekte sürüş yapmayı başardı. Dört yıldır bu an için antrenman yapıyorduk, bu yüzden vazgeçmek asla bir seçenek değildi." sözlerini sarfetti

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Güneş enerjili kamyon dünyanın en yüksek volkanına tırmandı