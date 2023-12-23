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    Güneş enerjili elektrikli kamyon dünyanın en yüksek volkanına tırmanarak rekor kırdı

    Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bir kamyon, yalnızca güneş enerjisi kullanarak dünyanın en yüksek yanardağına tırmanarak en yüksek irtifaya çıkan elektrikli araç rekorunun kırdı.
    Güneş enerjili kamyon dünyanın en yüksek volkanına tırmandı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bir kamyon, yalnızca güneş enerjisi kullanarak dünyanın en yüksek yanardağına tırmanarak en yüksek irtifaya çıkan elektrikli araç rekorunun kırdı.

    Avusturyalı nakliye ve lojistik şirketi Gebrüder Weiss'in sponsorluğunda Peak Evolution adlı İsviçreli bir ekip, güneş enerjisiyle çalışan elektrikli kamyonlarıyla Şili'de deniz seviyesinden 6.500 metre yüksekte bulunan Ojos del Salado'nun batı ucuna başarıyla tırmandı. Elektrikli kamyon, iki ay önce deniz yoluyla Rotterdam üzerinden İsviçre'den Şili'ye nakledildi. Buradan kara yoluyla Atacama bölgesine nakledildi ve burada ekip, Şili'nin 3.400 metre yükseklikteki Maricunga tuz gölüne tırmanış için hazırlanmaya başladı.

    Güneş enerjili kamyon dünyanın en yüksek volkanına tırmandı Tam Boyutta Gör
    Keşif aracı çok amaçlı bir taşıyıcı olan Aebi VT450'yi temel alıyor. Ancak dizel yerine her biri 120 kW çıkışlı iki elektrik motorundan güç alıyor. Kamyonda, 90 kWh kapasiteli EcoVolta lityum iyon batarya bulunuyor ve bu batarya ile 200 km yol gidebiliyor.

    Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli kamyon, tavanındaki 4 güneş paneli ve yere yerleştirilmiş 16 panel ile şarj ediliyor. Paneller 370 W pik güce ve %22,5 verimliliğine sahip. Sistemin toplam gücü 7,4 kWp olup, 10 saatte yaklaşık 150 km'lik menzil sağlayabiliyor.

    Elektrikli araçlar yüksek irtifada güç kaybetmiyor

    Elektrikli kamyonetin en güzel yanı tıpkı diğer elektrikli araçlar gibi, içten yanmalı araçların aksine yüksek irtifalarda güç kaybetmemeleri. Yine de dünyanın en yüksek yanardağının zorlu arazi ve çevre koşulları, güneş enerjili elektrikli kamyonu ve deneyimli dağcılardan oluşan üç kişilik ekibi zorladı. Peak Evolution CEO'su ve geliştiricisi Patrik Koller, "Bu zorlu koşullara rağmen, özel olarak geliştirdiğimiz aracımız, bırakın güneş enerjili olanı, diğer tüm e-araçlardan daha yüksekte sürüş yapmayı başardı. Dört yıldır bu an için antrenman yapıyorduk, bu yüzden vazgeçmek asla bir seçenek değildi." sözlerini sarfetti

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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