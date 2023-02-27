RadioGPT: Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu duyuruldu

Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu
Futuri Media tarafından geliştirilen RadioGPT, OpenAI’ın sunduğu ChatGPT ürününde bulunan GPT-3 modelini temel alarak inşa edilmiş. Aynı zamanda bu model hikaye keşfi ve sosyal medya içerik taramaları yapan TopicPulse ile birleştirilmiş vaziyette. Sonuç olarak ise ortaya yerel bir alanda hangi konuların trend olduğunu belirleyecek ve ona göre size içerikler sunacak bir yapay zeka DJ’i sunulmuş oluyor.
Alpha Media, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel radyo istasyonları için RadioGPT'nin ilk ortağı olmak için şimdiden Futiri ile anlaşmış durumda. Alpha Media'nın RadioGPT'yi istasyonlarına nasıl entegre edeceği veya bunun mevcut çalışanları için iş kayıplarına yol açıp açmayacağı henüz net değildi.
Öte yandan RadioGPT özelinde bazı sorunlar daha doğrusu soru işaretleri bulunuyor. Örneğin Futuri, bilgileri ve siteleri tarama özelliğinde ayrıntıya girmedi. Bu bilgiler şirketin kendi TopicPulse teknolojisiyle toplanıyor ancak nasıl toplanıyor belirsiz. Bu bilgiler GPT-3 ile birleştirilerek içerik oluşturuluyor olsa da bilgilerin güvenilirliği veya tarafsızlığı da yine soru işareti. Bildiğiniz gibi son yıllarda sosyal medya yanlış haberler nedeniyle sıkça eleştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.