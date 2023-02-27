RadioGPT: Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu duyuruldu

Tam Boyutta Gör En sevdiğiniz ve işe giderken açtığınız FM radyo istasyonlarında duyduğunuz ses, yakında yapay zekaya ait olabilir. Bir süre önce Futuri Media, dünyanın ilk yapay zeka tabanlı “yerelleştirilmiş” radyo istasyonu olan RadioGPT’yi duyurdu.

Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu

Futuri Media tarafından geliştirilen RadioGPT, OpenAI’ın sunduğu ChatGPT ürününde bulunan GPT-3 modelini temel alarak inşa edilmiş. Aynı zamanda bu model hikaye keşfi ve sosyal medya içerik taramaları yapan TopicPulse ile birleştirilmiş vaziyette. Sonuç olarak ise ortaya yerel bir alanda hangi konuların trend olduğunu belirleyecek ve ona göre size içerikler sunacak bir yapay zeka DJ’i sunulmuş oluyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre RadioGPT, konuları belirlemek için Facebook, Twitter, Instagram ve 250 binden fazla başka haber ve bilgi kaynağı tarıyor. Elde edilen veriler yapay zeka sesleri ile gerçeğe dönüştürülerek sizlere aktarılıyor. Bu sayede haberleri alırken aynı zamanda şarkılar, reklamlar, trafik güncellemeleri ve hava durumu gibi diğer yerel bilgiler de sizlere yine gerçekçi yapay zeka sesi tarafından iletiliyor. Bu sesin bir sanatçının sesiyle eğitilebilmesi de mümkün. Yani yerel radyo istasyonunuzun suncusu Margot Robbie, Brad Pitt, Ricky Gervais gibi ünlüler olabilir. Kim bilir, belkide gelecekte konuşan yapay zekaların sesleri için ödeme bile yapabiliriz.

Spotify, yapay zeka DJ özelliğini duyurdu 4 gün önce eklendi

Alpha Media, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel radyo istasyonları için RadioGPT'nin ilk ortağı olmak için şimdiden Futiri ile anlaşmış durumda. Alpha Media'nın RadioGPT'yi istasyonlarına nasıl entegre edeceği veya bunun mevcut çalışanları için iş kayıplarına yol açıp açmayacağı henüz net değildi.

Öte yandan RadioGPT özelinde bazı sorunlar daha doğrusu soru işaretleri bulunuyor. Örneğin Futuri, bilgileri ve siteleri tarama özelliğinde ayrıntıya girmedi. Bu bilgiler şirketin kendi TopicPulse teknolojisiyle toplanıyor ancak nasıl toplanıyor belirsiz. Bu bilgiler GPT-3 ile birleştirilerek içerik oluşturuluyor olsa da bilgilerin güvenilirliği veya tarafsızlığı da yine soru işareti. Bildiğiniz gibi son yıllarda sosyal medya yanlış haberler nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

RadioGPT: Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu